Got Talent Argentina: Abel Pintos no es más el favorito y la Joaqui se lo festejó en la cara

Este miércoles se vivió un momento muy curioso cuando la Joaqui celebró en la cara de Abel Pintos que él haya dejado de ser el favorito y que la hayan elegido para una devolución. Después de reírse y de que nadie entendiera qué pasaba, La Joaqui aclaró que el jurado está tan acostumbrado a que el músico sea el preferido de los participantes que no pudo dejar de festejar la decisión de la participante de ser ella quien le haga la devolución.

La cara de pocos amigos de Abel fue realmente notoria, pero la Joaqui se metió de lleno en la devolución que ni lo advirtió. Después sí llegó el momento de Abel y pudo, por fin, dar su devolución al grupo vocal que cautivó al jurado y se ganó un lugar en semifinales.

El cruce entre Abel y la Joaqui está cada vez más picante. No es la primera vez que la cantante y el músico se entrecruzan al aire por alguna diferencia de opinión. Una de las primeras veces fue cuando la Joaqui defendió a un guitarrista que tocó el solo de “La leyenda del hada y el mago”, mítico tema de Rata Blanca

En aquella oportunidad, Abel fue bastante duro con el músico y le dijo que no había sido su mejor día. Sorprendido, cuando fue el turno de Emir, el coreógrafo y jurado aseguró que, para él, brilló.

Pero la que más llamó la atención fue la Joaqui, a quien no le importó nada y saltó a defender al participante. “Que la cuenten como quieran, que como es no la van a contar, vos la re rockeaste, papi”, soltó recostada sobre la silla con actitud ganadora. Emir la secundó con un “te amo”.

La Joaqui saltó contra Abel Pintos y Emir la acompañó con un "te amo"

Pero esa no fue la única vez. Hace poco, en medio de las negociaciones por elegir a un semifinalista, hubo un cruce de opiniones entre el jurado y se pudo escuchar, bien claro, cómo la Joaqui se quejó del músico. “A mí no me hables así, Abel”, dijo la Joaqui mientras todos intentaban tomar una decisión, en esta etapa del certamen en la que cuesta ponerse de acuerdo ante tanto talento.

