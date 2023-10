Emir Abdul habló del joven que bailó el himno: “Hicimos un papelón”

Got talent Argentina es el programa más visto del prime time y, en la misma medida, uno de los más criticados. El pasado 10 de septiembre un participante llegó al escenario e improvisó una coreografía sobre el Himno Nacional Argentino y Emir Abdul le regaló uno de sus botones dorados.

Tanto la presentación del joven como la reacción del jurado causaron un profundo enojo en los televidentes, quienes comentaron su indignación en las redes sociales y Emir salió a defenderse.

El jurado de Got Talent habló sobre la polémica que desató el concursante que bailó el himno.

Esa noche, el bailarín tucumano reveló que no había llegado al reality conducido por Lizy Tagliani con una coreografía ensayada, sino que su propuesta fue de improvisación, con la intención de “sentir” el himno y transmitir sus emociones a través del baile.

Emir Abdul apretó convencido el botón dorado y generó de inmediato la indignación. Esto le significó una gran ola de críticas y el artista uruguayo decidió enfrentarlas en una entrevista. " Hicimos un papelón tanto nosotros como la producción”, comenzó afirmando Emir.

En diálogo con los conductores de " Zoom internacional” el jurado del reality de talentos se explayó sobre la polémica alrededor de su botón dorado y argumentó: " Yo no sabía que el himno no se podía bailar” y agregó: " A mí me sientan para juzgar algo, yo vi una persona que hizo una improvisación y lo juzgué”, e insistió en que no tenía conocimiento acerca de lo mal visto que resulta bailar el símbolo patrio.

Por otro lado, Emir Abdul confesó ser el más vulnerable del equipo de jurados a la hora de recibir críticas: " Soy el más vulnerable porque soy de redes y no de tele, entonces vos ves una persona ahí sentada con una seguridad y decís ‘¿Y este quién es? Encima de otro país’”, sostuvo.

El jurado de Got Talent habló sobre la polémica que desató el concursante que bailó el himno.

El jurado de Got Talent habló sobre la polémica que desató el concursante que bailó el himno.

SEGUÍ LEYENDO: