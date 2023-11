Sofi Martínez aclaró los rumores sobre su especial relación con Lionel Messi

Sofi Martínez es por excelencia la periodista más cercana al plantel de la Selección argentina de los campeones del mundo. Ante un nuevo cruce con el astro del fútbol, la notera le hizo frente a los rumores de su especial relación con Lionel Messi y, sobre todo, a las especulaciones alrededor de las miradas y sonrisas que el 10 le dedicó en la gala del Balón de Oro del pasado lunes en París.

En diálogo con la Revista Pronto, la comunicadora reconoció que entrevistar a Messi mano a mano en el Mundial Qatar marcó un antes y un después en su carrera: “Sí, sin dudas. Creo que el Mundial fue un punto de inflexión. No hay nada más masivo que un Mundial, sobre todo un Mundial como lo fue el de Qatar, que Argentina fue campeona y que fue para todos una revolución tan grande y de repente, haber estado ahí, estado cerca de los protagonistas por la posibilidad que me dio la Televisión Pública, me cambió la vida”.

“SOLO BUENA ONDA”

“No, yo creo que Leo tiene buena onda con un montón de periodistas a los que le sonríe, pero por ahí porque les cae bien o porque tiene buena onda. La única diferencia es que conmigo, yo soy mujer, ¿entendés? Entonces hacen y salen un montón de cosas. Eso termina siendo la única diferencia. Me da un poco de pena que la lleven para ese lado, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso, nada que ver, solo buena onda”, aclaró Sofi Marínez.

LA PELOTA NO SE MANCHA

Respecto a la reacción de Lio al momento de estar en diálogo con Sofi, la periodista aseguró: “No, cero, no se pone nervioso cuando yo lo entrevisto. Él tiene buena onda, la verdad, está muy amable, creo que está en un gran momento de su carrera, es tan feliz que obvio que le voy a hacer una nota yo después de ganar su octavo Balón de Oro, y va a sonreír. Clarísimo”.

Y sumó: “Después de meter dos goles en un partido de Eliminatorios o que Argentina gane en el Monumental con un estadio repleto, está contento, es obvio que le vamos a hacer una pregunta y va a sonreír. Pero va por otro lado, tal cual, perfecto”.

TAMPOCO EMBARRAR LA CANCHA

La notera de la Selección también se refirió a Antonela Roccuzzo, con quien afirmó haber tenido una charla y consideró como alguien a admirar. “Yo la admiro, la quiero a Antonela, la admiro como cualquier argentino, lo que hace, tuve la posibilidad de hablar en alguna ocasión con ella también, hace poco, y la verdad es que hay una buena onda increíble. Entonces, cada vez que leo esas cosas...no lo puedo creer”, concluyó Sofi.

