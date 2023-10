Lenny Kravitz se desnudó por completo para el videoclip de su nueva canción y deslumbró a los 59 años

En el marco del lanzamiento de su próximo trabajo discográfico, Lenny Kravitz estrenó una nueva canción. Sin embargo, no solo el álbum y la más reciente melodía han dado de qué hablar, sino que en las últimas horas Kravitz se robó la atención de las redes sociales al mostrarse completamente desnudo en el videoclip de “TK421″.

El artista, compositor y actor ha dedicado los últimos posteos en Instagram de esta semana a compartir adelantos del video que estrenó este 12 de octubre. El mismo, cuenta con casi 1.200 millones de reproducciones. Y no todas se deben a la pegajosa melodía y el enérgico ritmo de la canción.

En los 3:24 minutos de “TK421″, Kravitz se encargó de captar la atención de sus seguidores de todo el mundo y supo cómo cautivarlos. Y es que, tan solo en los primeros segundos, el seductor cantante de “American Woman” se muestra al desnudo abriendo las cortinas de su habitación para comenzar un nuevo día.

Para muchos, arrancar por las mañanas es una tarea agobiante, pero el estadounidense de 59 años sabe cómo empezar las jornadas: con baile, un baño de agua fría y mucha actitud.

El cantautor de "American Woman" muestra su cola al desnudo en el inicio del seductor video. Foto: Captura video / Roxie Records Inc.

Los y las admiradores del compositor no sólo elogiaron su increíble físico y los atrevidos looks, sino que los inesperados desnudos de Kravitz que casi no dejaban nada a la imaginación se robaron muchos suspiros.

“¡Me tomó 17 minutos ver un video de 3:25! Seguía rebobinando la parte de la ducha. ¡Lenny ha recuperado su energía! Es una estrella de rock en su máxima expresión…”; “La música es increíble, te hace bailar, imaginar... no tengo palabras para describirlo, es increíble, ardiente, sensual, atrevido, sensual.. Rey sexy eterno”; fueron algunos de los comentarios a su video. Entre muchos emojis de corazones, fuegos y bombas.

“TK421″ es el primer avance de lo que será su próximo album, “Blue Electric Light”, con el que regresa al mundo de la música tras seis años del lanzamiento de “Raise Vibration”. El álbum contará con 12 canciones, las cuales tendrán su característico sonido rockero y se adentrará mucho más en el funk. Su fecha de lanzamiento es el 15 de marzo del año próximo.

De acuerdo con el medio especializado, Autopista Rock, “el título de este sencillo, ‘TK421′, es una referencia a la película “Star Wars”. La letra habla de liberarse, superar los miedos, y “bailar en camino hacia lo divino”.

Reacciones al video de Lenny Kravitz. Foto: Captura X

