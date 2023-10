Dante Spinetta: “Es conmovedor escuchar lo que dice la gente sobre mi último disco”

Después de darse una gran panzada de comida, todo ser humano de bien guarda en su estómago y en su alma espacio para la “Mesa dulce”. Y en Mendoza nos estamos preparando para eso.

Es que nuestra provincia está teniendo una gran carta de shows durante 2023, pero este sábado llega ese recital al que hay que dejarle un espacio porque hay que ir a verlo: el de Dante Spinetta, quien con su último trabajo encajó una vez más en los oídos del público.

Mesa dulce (justamente el nombre del disco) ya ganó cuatro Premios Gardel (Productor del año, Mejor Canción de Rock, Ingeniería de Grabación y Mejor Colaboración de Música Urbana), pero además sumó dos nominaciones a los Premios Grammy Latino (Mejor álbum de música alternativa y Mejor canción alternativa) y tres nominaciones a los Premios Rolling Stone en español (Álbum del año, Canción del año por Sudaka y Videoclip del año por Sudaka).

Dante habló con Los Andes desde su estudio, donde está preparando lo que será su llegada a nuestra provincia con “Funky Latin Nation Tour”, con el que se presentará este sábado en Cultural Aurora (Ozamis Sur 75, Maipú). Las entradas se pueden conseguir en www.passline.com.

Dante Spinetta, en el medio de la "Damasco Session". (Gentileza Prensa DS)

–¿Qué vas a mostrar del “universo Dante” este sábado en el Cultural Aurora?

–Estamos haciendo un show que es también una recorrida por toda mi carrera. Tocamos cosas de Illya Kuryaki & The Valderramas, pero básicamente vamos a mostrar el nuevo sonido, donde la base es Mesa dulce. La banda que me acompaña es repicante, porque son los mismos que grabaron el disco. Vamos con todo para explotar, porque en vivo es como una celebración muy grossa con la gente.

–¿Damasco Sessions, las sesiones que presentaste en los últimos meses, son un anticipo de lo que se podrá ver arriba del escenario con tu show?

–Damasco Sessions es básicamente Mesa dulce, pero en vivo mezclamos temas de otras épocas porque es un show de celebración de haber llegado hasta acá porque estoy orgulloso de Illya Kuryaki, de mi carrera de solista. Porque pasamos por varios lugares, por varios momentos, pero todo teñido por funk… va a estar picante el show.

–Se te nota entusiasmado con lo que ponés en el escenario, ¿cómo lo describirías?

–Es difícil hablar de un show porque es mejor escucharlo y ver qué pasa. Es difícil ponerlo en palabras. La verdad es que los últimos shows que hemos hecho con este disco son de los mejores que recuerdo en mi carrera como solista.

–¿Es como un proceso de evolución personal y como artista que confluyen en este resultado?

–Exacto, es una especie de decisión interna que terminé tomando y que tiene que ver con el agradecimiento, con reconocerme a mí mismo y hacer la pases con todo, con todas las cosas que fueron pasando (las malas y las buenas) y hacerse cargo de lo que uno es. Darle para adelante y con esa honestidad poder mirar a los ojos, musicalmente hablando, a alguien y hacerle sentir algo. Este disco y el show salen desde ahí, porque la banda es muy auténtica y son pibes que se tocan todo y que sienten la música. Porque son “funkeros” de por sí.

–Lo bueno es que todo este proceso de crecimiento y todo lo que vos sentís en este álbum se ve reconocido por el ojo crítico…

–Sí, es muy loco todo. Mientras hacía unos posteos en mis redes sociales por las nominaciones a los Grammy Latinos pensaba en todas las satisfacciones que está dando este disco, desde los cuatro Premios Gardel, a estar nominado a los Grammy y a los Premios Rolling Stone en español, además del show que hicimos en el Ópera, las giras… Y la saga se completa en Mendoza porque hace un mes que no estoy tocando en vivo y tengo muchas ganas de subirme a un escenario.

–¿Te emocionás cuando ves estos resultados?

-Sí, obvio… Es conmovedor ver que gente diga cosas zarpadas del disco. Además, hay canciones que son para bailar como Ridículos, pero también hay canciones más densas como Primer amor, que habla del amor por la madre. Y hay gente que me escribe cosas relocas y súperempáticas, porque yo perdí a mi madre en la pandemia en medio de la grabación y hay gente que pasó por la misma y se conecta. Es reloco porque al final sos como parte de la banda sonora de la vida de muchas personas, porque los acompañás en procesos que no son todos tan fáciles.

–Por lo que decís, este disco está marcado por la pandemia y por esas situaciones familiares...

–Hubo un momento en que fui feliz en esa etapa y agradecí, porque estaba con mis hijos en mi casa, estábamos a salvo y no nos faltaba el plato de comida en relación a tanta gente que la estaba pasando mal. Pero después se oscureció todo, porque se enfermó mi mamá de un cáncer terminal y de golpe tuve que sacar mil permisos para poder ir a verla… Fue todo un desastre, pero siempre con la fuerza de sobrevivir en el amor, como me enseñó mi vieja. La pandemia me puso en una encrucijada en la que decidí ir para adelante en honor a mi mamá y a mi viejo, que son mis ángeles guardianes, y tengo que aprovechar la oportunidad de estar vivo y de que podemos decir algo, contagiar a la gente de buena vibra y acompañar a la gente con buenas canciones. Eso es el disco.

Su conexión con Mendoza

Hace más de cinco años que la familia Spinetta comenzó a tener una conexión directa con Mendoza, ya que Juan Saieg, frontman de Usted Señálemelo, está en pareja con Vera Spinetta y es muy querido y apreciado en la familia: “Usted Señálemelo es la mejor banda del rock argentino”, se animó a declarar Dante.

“Ojalá que podamos hacer algo con los Usted. Juan es familia, lo amo y es un genio… eventualmente algo vamos a hacer porque nos admiramos mutuamente y nos colgamos tocando la viola”, aseguró en relación a una posible colaboración con los mendocinos.

El que conoce a la banda y a Juan sabe que tiene algunos giros de Luis Alberto Spinetta al cantar y eso no pasó desapercibido: “Tiene una influencia, pero es un artista muy personal y está muy bien y en necesario que haya una influencia de Spinetta en la música”.