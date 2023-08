La Joaqui preocupó a todos al romper en un llanto desconsolado en pleno programa de Vero Lozano

La Joaqui fue como invitada al diván de Vero Lozano y, en un momento de la entrevista, rompió en llanto y preocupó a la conductora y a la producción de “Cortá por Lozano”. La artista reveló meses atrás que sufría de ataques de pánico y, al hablar sobre su presente, no pudo contener las lágrimas.

La cantante de RKT es parte del jurado de Got Talent Argentina junto a Florencia Peña, Abel Pintos y Emir Abdul. El jueves grabaron el último programa del reality que ya está al aire por la pantalla de Telefe y por eso fue como invitada al magazine del canal.

Durante la entrevista, hablaron de su rol como jurado, del programa, de su carrera artística y su presente. Fue entonces que abrió su corazón y se refirió a su salud mental, que tanto preocupó a sus fanáticos cuando hizo público en sus redes que atravesaba un momento personal difícil.

Por primera vez, contó que pasa días encerrada en su casa y que está tomando una medicación muy fuerte, que la ayuda a sentirse mejor.

La Joaqui contó que está medicada

Tal fue la angustia de La Joaqui al contarle a Vero Lozano todo lo que le ocurrió en el último tiempo, que rompió en llanto y la conductora tuvo que pedir un corte, para contenerla. “Me cuesta, no sé en quién confiar en quién no. Me encierro en mi casa”, contó la artista.

“Me cuesta explicar por qué no estoy pudiendo, no me sale. Estoy tratando de conseguir las herramientas”, señaló sobre su tratamiento.

La Joaqui preocupó a todos.

“Tal vez, voy a un lugar y me quedo dormida porque la medicación es fuerte, no quiero ver a nadie, o veo que salen videos y dicen ‘ay está Joaqui, re falopera’”, contó acerca de los comentarios que lee en las redes sociales sobre ella y que le afectan.

“Estoy con calmantes, me cuesta modular. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos, en un año siento que mi vida colapsó”, confesó, entre lágrimas; y admitió su agotamiento: “Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada”, cerró.

