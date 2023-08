La Joaqui reveló que pasó la mejor noche de sexo de su vida con un seguidor de Instagram

La Joaqui es con creces una de las cantantes más carismáticas del entorno y de las más queridas, además de bella, por lo que cualquier factor de su vida es motivo de que sea viral.

El último tiempo fue relacionada amorosamente con Thiago Almada, ex jugador de Vélez Sarsfield y campeón del mundo con la Selección argentina y ella misma dio a conocer que tan cierto es esto.

La Joaqui reveló como fue la cita con un desconocido de Instagram

Mi fuente me dice que están conociéndose, hablando, y que esto data de hace dos meses”, había contado Estefí Berardi en Mañanísima hace unos días. “Me encanta la pareja. Los dos solteros, los dos divinos, cada uno la rompe en lo suyo. ¡Me encantan! Les re veo futuro”.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, La Joaqui desmintió estar comenzando una relación con Almada o cualquier otro hombre. “Romances cero, estoy soltera, me inventan novios una vez por semana. Estoy soltera hace un año y medio, no tengo amantes ni citas ni nada. Obviamente me encantaría encontrar el amor, pero cuando lo encuentre lo voy a contar sin ningún pudor”, dijo durante la presentación de Got Talent Argentina.

Disfrutando de lo que se le viene a con el reality de talentos, del que es una de las jurados, La Joaqui se pasea por diferentes portales para seguir hablando de su vida profesional pero nunca deja de lado las intimidades, como pasó en Nadie dice Nada, el programa de Luzu TV.

Qué dijo La Joaqui sobre sus relaciones

En la mañana de este viernes, Joaquinha Lerena De La Riva, habló de todo y de a poco, los conductores la introdujeron en el plano personal. Hablando sobre sus citas, La Joaqui había revelado que no le “calienta tener sexo con alguien por quién no siente nada”.

Sin embargo, ella misma se desmintió y confesó que después de muchísimo tiempo tuvo una cita con alguien que no conocía. “Fue por Instagram. Estaba caliente desde los 15 años”, comenzó.

Narrando como fue la cita, La Joaqui dijo que coordinaron para verse en “una parte del mundo random”, ya que no viven en el mismo país. Luego, tiró una bomba: “Fue el mejor sexo de toda mi vida”.

