La Joaqui deslumbró con un vestido rojo fuego que le remarcó su escote como nunca

La Joaqui es una de las cantantes del momento, quien no solo ganó gran popularidad en el último tiempo, sino que es una de las jurados de Got Talent Argentina (Telefe). La artista se impuso con el RKT y las colaboraciones con diferentes artistas, quienes la buscaron por su particular voz.

No solo su fama fue en ascenso, sino también el número de seguidores que cosecha en sus redes sociales, plataforma que utiliza para estar en contacto con sus fans. En Instagram y TikTok comparte fotos y videos que enloquecen a los usuarios, quienes le regalan sus “likes” y comentarios.

La Joaqui se quebró y rompió en llanto al ver a un participante de Got Talent: la fuerte historia en común

En las úlitmas semanas, los posteos de La Joaqui con sus más de 4 millones de seguidores estuvieron relacionados con lo laboral. La artista se ausentó un periodo corto de tiempo para poder atender su salud mental y su regreso fue con todo lo del programa de talentos de Telefe en el que participa.

Sin embargo, en sus historias colgó un video que hizo que la tempertatura de la red vaya en aumento. Joaquina se grabó con un vestido rojo, súper escotado, que hizo que su parte de adelante resalte más que nunca y se quede con el protagonismo.

Al ritmo de “Oki Doki” de Karol G, La Joaqui bailó e impactó con su look al que sumó unas gafas de sol oscuras, con el marco blanco, y su imponente belleza.

Como muchas famosas, meses atrás pasó por el quirófano y, cada vez que puede, muestra el resultado de su operación con escotes y prendas que dejan ver de más y enamoran.

La Joaqui posó para las cámaras con un corpiño tejido ajustadísimo

Previamente, la artista fue tendencia al subir a las plataformas digitales fotos donde se la vio posando con un conjunto, que tenía dos piezas tejidas, que destacaron su cuerpo curvilíneo.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el corpiño tejido ajustadísimo que utilizó para la sesión de fotos. Para acompañar dicha publicación, la cantante de cumbia escribió: “@gottalentargentina se estrena este lunes 21 por @telefe”.

La Joaqui encendió las redes

La Joaqui se prepara para su debut como jurado en Got Talent Argentina que ya tiene fecha de estreno

La Joaqui la rompe en redes. Gentileza Instagram.

