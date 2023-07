En fotos y videos: este es el mejor contenido de La Joaqui en las redes sociales

Indudablemente, La Joaqui ha revolucionado por completo la escena musical en Argentina. Junto a L-Gante, se ha convertido en uno de los principales referentes de la cumbia y el RKT en el país. Pero su impacto va mucho más allá, ya que siempre tiene esos detalles especiales que le ganan los elogios de sus devotos seguidores.

El mejor contenido de La Joaqui.

La talentosa y carismática cantante no tiene miedo de mostrar su autenticidad en las redes sociales, y en ocasiones, sorprende a sus millones de seguidores con imágenes y videos sin reservas. Desde que se sometió a una cirugía de pechos, este aspecto de su vida se ha convertido en un protagonista destacado en todo sentido, dejando en claro que ella vive su vida con total sinceridad.

El mejor contenido de La Joaqui.

La referente de la cumbia y el RKT en Argentina ha creado una comunidad virtual fiel que la acompaña en cada paso de su trayectoria artística y personal. Compartir momentos íntimos y aspectos destacados de su vida ha sido una forma de estrechar el vínculo con sus seguidores, quienes la apoyan donde sea que ella se presente.

El mejor contenido de La Joaqui.

Es en ese espacio donde no para de mostrarse sin miedo alguno. Si no se trata de una fotografía, se trata de un video pero la exrapera siempre muestra en detalle su increíble y sensual cuerpo. Sin dudas, en los últimos meses, las protagonistas de sus contenidos son sus lolas que no paran de resaltar.

En los últimos días, compartió dos publicaciones fogosas: por un lado una foto frente al espejo en la que se ve vestida con un conjunto de ropa deportiva en color turquesa que deja ver su abdomen tatuado. En Tiktok, hace varios días compartió un video en el que bailó cerca de la cámara y se llevó todos los likes de sus fanáticos y seguidores.

La Joaqui se acercó a la cámara y dejó ver su gran delantera a través de un escote prominente

En esta ocasión, las stories de la aplicación de fotos fue la sección elegida por la Joaqui para sorprender a sus fans con una foto simple pero fogosa. Ella tiene toda la actitud y personalidad para mostrarse más que atractiva para quien sea que la vea y sus seguidores lo merecen más que nadie.

El escote de la Joaqui.

Con anteojos gigantes sobre su rostro y su cabello negro y fucsia súper planchado, la cantante se tomó una selfie muy cerca de sí y dejó sin aliento a todos. Su outfit constó de un top negro hiper escotado y una campera estampada que quedó en segundo lugar por el ángulo que usó para mostrar sus boobies.

Seguí leyendo