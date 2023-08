Eva y Shaina, las hijas de La Joaqui, son idénticas a la cantante: así lucen

Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida por ser La Joaqui, no deja de ser furor en las redes sociales y en la televisión. Cada vez acumula más seguidores y, por el momento, ya son más de 4 millones, lo que significa que tiene una influencia increíble entre sus fans.

La cantante urbana destaca en el mundo del espectáculo no tan solo porque es popular con su música y sus letras, sino también con su historia de vida. La Joaqui tiene dos hijas y ambas se convirtieron en su “cable a tierra”, según ella misma ha dicho.

Las hijas de La Joaqui son a su semejanza

La jurado de Got Talent Argentina fue madre por primera vez a los 21 años. El padre de su primera hija es el artista Coqeéin Montana, pero él decidió desligarse de Shaina, quien ya tiene 6 años. Sobre Montana, La Joaqui contó: “Cuando quedé embarazada de mi primera nena, le cuento al padre y él me dijo que no tenía ningún interés. Y yo me fui por un lado y él por el otro”.

Por otro lado, está Eva, que ya tiene tres añitos, fue fruto de otra relación que tampoco terminó bien, dado que en ese momento La Joaqui fue víctima de violencia. Desde entonces, decidió llevar adelante una crianza conservadora y lejos de la exposición.

Por lo que Joaquinha ha hecho viral en las redes sociales, las tres son un buen equipo, comparten algunos gustos por la moda y con la mayor ya disfrutan de todos los beneficios cada vez que viajan.

La artista de 28 años explicó que desea mantener a sus dos herederas lejos de la exposición y al resguardo de lo que ocurre en el mundo de los adultos. Es por eso que difícilmente hayan fotos dando vuelta por la web y lo que se sabe de ellas, es lo que la propia Joaqui cuenta en sus intervenciones televisivas.

