La insólita defensa de Horacio Cabak a la burla de Ignacio Torres con síndrome de Down: “¿Podría ser ciego?”

En medio de la disputa entre la provincia de Chubut y la Casa Rosada, que se trasladó a las redes sociales, el conductor de televisión Horacio Cabak salió en defensa del presidente Javier Milei, quien hace unos días dio un “like” a un meme que se burlaba de una persona con síndrome de Down.

Es sabido que Milei es usuario frecuente de la red social X (antes Twitter) y que él mismo maneja su cuenta, sin community manager. El propio vocero oficial Manuel Adorni lo dijo en conferencia de prensa este lunes: “El presidente Milei usa sus redes sin intermediarios como forma de tener una relación con la gente, por lo tanto es una persona súper respetuosa que defiende la libertad de expresión como nadie”.

La cuestión es que, además de escribir y publicar a menudo sobre la gestión, Milei da “me gusta” a publicaciones de simpatizantes y militantes libertarios, incluso cuando son escandalosos y distan de lo que uno esperaría de la investidura presidencial.

El martes por la tarde generó indignación en X un “like” de Milei a un posteo que decía “Que #NachitoAbriElGmail sea tendencia ya” y sumaba una foto de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, modificada con rasgos de una persona con síndrome de Down.

Síndrome de Down: la foto en X que generó polémica por el like de Javier Milei

QUÉ DIJO HORACIO CABAK DE LA FOTO DE TORRES CON SÍNDROME DE DOWN

El conductor Horacio Cabak, en un tuit, defendió a Milei argumentando que la imagen era simplemente una modificación de los rasgos físicos de Torres, sin referencia explícita al síndrome de Down: “¿Ustedes están discriminando solo por los rasgos físicos a esa persona?”, comenzó para continuar: “Tiene los ojos casi cerrados... podría ser ciego o podría estar parpadeando, es una imagen ligeramente retocada de Torres, pero decidieron que el presidente había hecho un posteo riéndose de una persona down. A pesar de que no hay ninguna referencia a eso”.

Concluyó con una pregunta: “¿No probaron con buscarse un problema más honesto?”. Su mensaje sembró más polémica en las redes sociales y se volvió trending topic con más reacciones en contra.