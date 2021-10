WandaGate: la esposa de Horacio Cabak se metió en el escándalo y bancó a una de las mujeres del conflicto

El escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez ya es un tema internacional y todo el mundo opina y toma partido.

Esta semana y en medio del rumor de reconciliación entre la pareja, Verónica Soldato, la mujer de Horacio Cabak se metió en la discusión de las mujeres y tomó partido por una de ellas.

Soldato y su esposo también fueron tema nacional cuando la mujer descubrió en el celular de su marido varios chats con mujeres y relaciones paralelas.

La productora de modas volvió a contactarse con de Brito y opinó acerca del escándalo que vive Wanda Nara por estos días.

El conductor apodó a la actriz haciendo referencia al escándalo que protagonizó junto a Benjamín Vicuña años atrás. (Instagram).

El también jurado de “ShowMatch: La Academia” (El Trece) comentó: “Este lío de Wanda da para todo. El otro día hablé con Rial, que me prometió que va a venir acá y nos va a dar una nota con las Angelitas. Por ahí le arreglo el juicio que tiene con Yanina. Ahora recibo este mensaje que no lo puedo creer. Y bueno, yo estoy decidido a leer todo lo que me manden, así que lo voy a hacer, por supuesto. La que me escribió...”, dijo de Brito con cierto aire de misterio.

Luego agregó: “Es Verónica Soldato, la ex de Horacio Cabak…Ella me dice “Hola Ángel” y enseguida me aclara “yo nunca te desmentí. Con el único periodista que hablé fue con vos”, arrancó De Brito, muy sorprendido. “Ella sigue el mensaje y dice “claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando. ¡¡Banco a Wanda!! Ojalá que lo perdone”, concluyó la mujer del conductor de “La jaula de la moda”.