Horacio Cabak no resiste archivo: salió a la luz una vieja entrevista en la que habló de su matrimonio

A fines de abril, Horacio Cabak se vio envuelto en un gran escándalo familiar y mediático. Verónica Soldato, su pareja hace 27 años y madre de sus hijos Ian (18), y los mellizos Chloé y Alan (15), le encontró mensajes comprometedores con otras mujeres y los compartió con Ángel De Brito.

“Están separados. El escándalo fue anoche, me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia... Encontró más de una infidelidad en un WhatsApp. El le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con algunas mujeres”, reveló el periodista en Los ángeles de la mañana y explicó que una de las mujeres en cuestión es famosa y otras trabajan en los medios pero no frente a cámara. “Ella dice que está destrozada. Hay audios para pedir una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa”, agregó en referencia a la charla que tuvo con Soldato.

La mujer encontró chats del conductor con varias mujeres.

Sin embargo, el conductor de La Jaula de la moda, que recién había recibido el alta tras permanecer varios días internado por Covid-19 decidió guardar silencio. “Mi familia no la está pasando bien por dimes y diretes y no voy a hablar más del tema”, sentenció en Polémica en el bar, programa en el que se cruzo con sus compañeros por su decisión.

Varias semanas más tarde, salió a la luz un audio en el que el exmodelo se burlaba de su crisis matrimonial. “Es un poco contraproducente lo que está pasando. Porque me está estallando el teléfono, boludo. Soy Matías Alé en este momento. Tengo oferta de todo tipo. Mi vieja me pidió por favor que disimule mi cara hoy cuando vaya a Polémica. Que ponga cara de compungido”, le confió a su interlocutor, aunque públicamente aseguraba que en su casa estaba “todo resuelto” y que nunca había traicionado su mujer.

Horacio Cabak no resiste archivo

A cinco meses de que salieran a la luz las infidelidades, Christian Banett, director periodístico de Revista Pronto compartió una entrevista publicada en octubre de 1998, en la que Cabak hacer referencia a su relación con Soldato.

Esto de Cabak sí que envejeció muy mal… (Pronto, 1998) pic.twitter.com/4kJH7HI3Xo — Christian Banett (@christianbanett) September 27, 2021

“Mi mujer no se merece que le meta los cuernos”, reza el título de la publicación. En el mismo reportaje, el conductor aseguraba que no le costaba ser fiel porque llevaba una vida muy casera. “No salgo mucho; si saliera todas las noches a una disco, quizás me costaría más”, declaró. Evidentemente, el paso del tiempo hizo que cambiara de opinión.