Torres cruzó a Milei por burlarse del síndrome de Down: “Tanto odio y resentimiento”

Continúa el feroz cruce entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por los fondos coparticipables y la amenaza de cortar el suministro de petróleo y gas. Esta vez, la pelea se trasladó al área de las redes sociales, debido a un aval que dio el jefe de Estado a un meme en el que se burla de una persona con síndrome de Down.

Es sabido que Milei es usuario frecuente de la red social X (antes Twitter) y que él mismo maneja a su antojo la cuenta oficial, sin community manager. El propio vocero oficial Manuel Adorni lo dijo en conferencia de prensa este lunes: “El presidente Milei usa sus redes sin intermediarios como forma de tener una relación con la gente, por lo tanto es una persona súper respetuosa que defiende la libertad de expresión como nadie”.

La foto de burla a chicos con síndrome de Down que generó controversia

Síndrome de Down: la foto en X que generó polémica por el like de Javier Milei

La cuestión es que, además de escribir y publicar a menudo sobre la gestión, Milei da “me gusta” a publicaciones de simpatizantes y militantes libertarios, incluso cuando son escandalosos y distan de lo que uno esperaría de la investidura presidencial.

El martes por la tarde generó indignación en X un “like” de Milei a un posteo que decía “Que #NachitoAbriElGmail sea tendencia ya” y sumaba una foto de Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, modificada con rasgos de una persona con síndrome de Down. Por supuesto, esto no le gustó al mandatario patagónico.

Torres cruzó a Milei por la foto en la que se burla del síndrome de Down

En el marco de una sesión extraordinaria en la Legislatura chubutense, Torres condenó la burla del Presidente: “¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down? ¿Qué le puede pasar a una persona para tener tanto odio y resentimiento?”.

“Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto”, cuestionó Torres este martes.

Y sumó en su postura: “Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia, entendiendo que lo primero que hay que hacer es respetar al otro, piense igual o no. A mí por lo menos me enseñaron así. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esas futuras generaciones? A mí no me van a escuchar, nunca jamás insultar al presidente de la Nación, nunca jamás porque yo respeto, no la investidura, respeto a las personas, respeto a los que piensan como yo, respeto a los que me critican, respeto a todos”.

“Esta Argentina no va a salir adelante nunca si creemos que subiendo enemigos imaginarios a un ring y fomentando la violencia, el odio, el desprecio corremos la agenda de los problemas realidad que tiene la Argentina, que son estructurales”, aseguró el gobernador de Chubut.

Cuando Milei le dijo “mogólico” a un economista

Milei, cuando todavía no era presidente, ya había sido repudiado por utilizar el término “mogólico” como insulto para referirse al economista Roberto Cachanosky.

En un video, el actual presidente le dijo “mogólico, imbécil y tarado” al cuestionar su postura en la “batalla cultural”. “Uno tiene que escuchar al pelotudo del dinosaurio, envidioso, resentido, con síndrome de Procusto, decir cómo son o no deben ser las formas, ¿por qué no te vas a la concha de tu madre? Si vos cuando tuviste todo el aparato a favor en lugar de hacer crecer al liberalismo lo convertiste en una vergüenza, hijo de puta”, declaró el libertario en el controvertido video.

En aquel momento, las imágenes y las palabras de Javier Milei se viralizaron de inmediato en las redes sociales, llegando a ser repudiadas por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra).

“Asdra manifiesta su profundo rechazo al uso de la palabra mogólico como insulto por parte del candidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei. El término se ha utilizado históricamente en relación a las personas con síndrome de Down y su uso como agravio es discriminatorio”, dijo la asociación.

Seguí leyendo: