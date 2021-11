Horacio Cabak rompió el silencio y habló de su reconciliación con Verónica Soldato

Luego del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, quedó en el olvido una historia muy similar pero protagonizada por Horacio Cabak, su mujer Verónica Soldato y varios nombres de mujeres muy cercanas en la vida del conductor de “La jaula de la moda” (Magazine).

Hace algunos días y con el ánimo de hablar de lo sucedido, Horacio Cabak fue entrevistado por Catalina Dugli en la Once Diez/Radio de la Ciudad y el ex modelo no tuvo problemas en analizar el escándalo mediático en el que quedo envuelto, luego de que su mujer encontrara en su celular extraños chats con algunas colegas: “Son cosas inesperadas que pensás que nunca van a pasar, ves todo cómo funciona alrededor”, comenzó diciendo Horacio Cabak.

Horacio Cabak renunció a Polémica en el bar. Foto: captura pantalla

“Descubrís un mundo en el que hay otras reglas del juego. Es un medio donde es un show y fui noticia, y cuando le pasa a otro tenés que hablar”, reflexionó y comentó que antes de la reconciliación con Soldato ambos se reunieron a charlar y ver cómo salvar la confianza en la pareja: “A la semana ya estábamos nuevamente juntos con Verónica. Era una cuestión mía de la vida privada y además tengo hijos menores y tenía que proteger esta situación. Fue muy incómodo todo”, recordó.

Horacio Cabak y su mujer se separaron

En el mismo sentido, Horacio dijo: “Hay situaciones que son difíciles de manejar. En ese momento yo no tenía problema de dar la cara y eso generaba polémica alrededor. A mí me hubiera convenido no hablar de nada, tal vez se hubiera hablado menos o no”, comentó acerca del escándalo del que fue protagonista.

Como no podía ser de otra manera, Catalina quiso saber la opinión de su entrevistado sobre el Wandagate y el conductor no dudó en decir: “Ahí hay una cuestión de mucho morbo, cada uno de los componentes tiene una historia particular. Es ideal para una ficción”.