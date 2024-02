Juan Grabois vs. Jonatan Viale: así fue la pelea en TN por no admitir disculpas

En un tenso episodio en vivo en TN, el periodista Jonatan Viale fue confrontado por el dirigente social Juan Grabois para revelar una conversación privada en la que, según el referente peronista, el conductor se había disculpado por difundir información falsa sobre el Fondo de Integración Socio Urbano.

Viale había hablado en una editorial sobre manejos irregulares, pero le pidió disculpas luego a Grabois tras meterlo en la polémica. Tras la rectificación en privado, el ex precandidato a presidente instó al conductor de TN a hacerlo públicamente mientras se encontraban en un estudio de televisión a punto de hacerle una entrevista a Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

“Jony, ¿me escuchás?¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste?(...) Sobre el llamado que me hiciste para disculparte”, dijo en tono desafiante el dirigente.

“Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema, lo hablamos”, dijo Viale visiblemente incómodo. “Pero aprovechá que estamos al aire y contalo”, insistió Juan Grabois y Viale reaccionó diciendo: “Ya, está bien. No tiene nada que ver. Después con gusto lo aclaramos. Tranquilo Juan. Chicanitas baratas no”. Mientras tanto, sus colegas intentaron calmar la situación, prometiendo discutir el tema después de la entrevista programada.

En el momento de la entrevista con Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, el dirigente social les dijo: “¿Viste mi intercambio con Viale? Te lo tengo que contar”. Sin embargo los periodistas se negaron a que lo hiciera y le dijeron que Viale no estaba presente.

El Gobierno dejó casi sin recursos al fondo fiduciario que manejaban los movimientos sociales

El Gobierno nacional modificó la distribución de los fondos que se recaudan a través del impuesto PAIS y determinó un recorte casi total en la partida destinada al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que es administrado por movimientos sociales. Todo quedó detallado en el decreto 193/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La asignación específica del 30% establecida en la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el Marco de la Emergencia Pública, será distribuida de ahora en más de la siguiente manera: