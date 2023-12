La inesperada confesión de Pampita a Zaira Nara: compartieron varios novios y se lo dijo al aire

Carolina “Pampita” Ardohain y Zaira Nara protagonizaron un divertido ida y vuelta durante una entrevista en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América, que sorprendió al abordar el tema de sus exnovios compartidos en un gracioso intercambio.

Durante la conversación en vivo, recordaron momentos en los que compartieron camarín mientras Zaira participaba en el Bailando.

Zaira mencionó de manera juguetona: “¿No compartimos camarín cuando participaba en el Bailando?”, a lo que Pampita respondió: “¡Sí, compartimos! Estabas vestida de novia”.

El diálogo tomó un giro inesperado cuando Zaira recordó un momento particular en el que regresaba de no haberse casado con Diego Forlán y, en ese entonces, estaba saliendo con Pico Mónaco, expareja de Pampita.

Ante esto, Pampita, con humor, respondió: “Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste”.

Zaira, reflexionando sobre sus exnovios, señaló: “Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios”.

Pampita y Pico Mónaco

Zaira Nara y Pico Mónaco

A lo que Pampita añadió de manera enigmática: “Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre”.

El intercambio de anécdotas continuó con Zaira sorprendida por el comentario de Pampita y manifestó: “Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas”. A lo que Pampita respondió: “Y ellos también son todos los mismos”.

Pampita contó qué pensó al ver por primera vez a Roberto García Moritán

Mientras tanto, en otra instancia, Pampita sorprendió con anécdotas sobre sus comienzos en la relación con Roberto García Moritán, su esposo. Durante su participación en el programa “Poco Correctos” de Pollo Álvarez y Chino Leunis en eltrece, reveló detalles sobre su primera impresión al ver las fotos de Moritán en Instagram.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí’”, contó.

Roberto García Moritán juró como Ministro y fue acompañado de su esposa, Pampita. (Foto de Instagram: @pampitaoficial)

“Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”, dijo Pampita, entre risas, recordando cómo fueron sus primeros pensamientos al ver las fotos de su esposo.

