Kevin Johansen y Liniers vuelven a Mendoza con su show de música e ilustraciones: cuándo y dónde será la función

Son amigos hace muchos años, comparten una mirda del mundo, del arte y el humor que los une abajo y arriba del escenario. Kevin Johansen y Liniers congenian como pocos en una idea artística que conquista al público más fiel de ambos, pero así también a la gente que busca un show diferente para el disfrute, la risa y el baile.

Luego de siete años de guardar en el cajón este formato, Kevin Johansen y Liniers, junto a la banda The Nada retomaron el espectáculo con el que hicieron una gira por Latinoamérica, y el próximo jueves 30 de noviembre traerán nuevamente a nuestra provincia.

Esta vez la cita será en el Teatro Mendoza y las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

Una dupla que se renueva en cada show

El espectáculo que los reúne en el escenario surgió hace 15 años cuando se editó el libro OOPS!, realizado en conjunto por Kevin y Liniers. El libro incluye las letras de todos los discos de Kevin editados hasta ese momento, ilustradas por Liniers, junto a algunos inserts como una entrevista, fotos inéditas y un cómic acerca de Kevin Johansen + The Nada, la banda de Kevin.

De esa iniciativa se desprenden otros proyectos y cientos de presentaciones en todo Latinoamérica, hasta que en 2015 los guardaron para retomarlo esta temporada.

“No lo siento como un regreso, sino como una continuación. Si bien hace tiempo que no lo hacíamos, el año pasado comenzamos durante el Mundial de Fútbol con el tradicional Fin de Fiesta, y dimos unas vueltas. Y este año ya comenzamos una gira por Estados Unidos y Centroamérica. Y ahora de vuelta en Argentina, pero lo siento como una continuación de la amistad y eso se traduce en el escenario”, afirma Kevin Johansen en una breve charla con Los Andes antes de viajar a Paraguay, donde presentará este espectáculo, para luego volver a Mendoza.

La dinámica es fresca y resulta sencilla a ojos del espectador. Mientras que Kevin Johansen + The Nada ofrecen un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario. Un pequeño mundo de música e ilustraciones que envuelven al espectador en la aventura que proponen los dos grandes artistas y amigos.

De ese libro iniciático que se convirtió en un espectáculo, se desprendió una extensa gira por años, un DVD filmado en Buenos Aires y editado por Sony Music. Y luego siguió otro libro (llamado BIS) y otro DVD filmado en Ciudad de México, con invitados como Natalia Lafourcade y Rubén Albarrán, de Café Tacvba.

Claro que el tiempo pasó. Por un lado Kevin continúo con su música y editando discos, mientras que Liniers se mudó a Estados Unidos y siguió con tu tira Macanudo en el Diario La Nación. Y según el propio Johansen “Los favoreció. Está de nuestro lado dirían los Rolling Stone”, afirma entre risas. Y con ese paso del reloj el cambio está presente en el show.

“Nosotros cambiamos y el repertorio va mudando y dependiendo de donde toquemos, probamos distintos temas. Pero más que el repertorio cambiamos nosotros y cambiamos nuestra forma de aproximarnos al público. Esperemos haber mejorado, somos más profesionales, experimentados sobre el escenario, más relajados”.

-En cuanto a la dinámica del espectáculo, ¿Pensaron un guion o hay mucho de improvisación?

-Todo es improvisado y fijado a medida que vamos encontrando cosas que nos gustan. La verdad es que no lo decimos ni con orgullo, ni con vergüenza. Esa confianza que teníamos se trasladó al escenario, ya nos conocemos mucho como personas, entonces hay una complicidad implícita.

-¿Cuál es la búsqueda creativa y el mensaje que quieren transmitir con el show?

-La búsqueda creativa va en aumento. El mensaje que quieres transmitir aún no lo sabemos, pero si buscamos conectar con el público con lo que creamos. Creo que nos gusta celebrar las diferencias, nos gusta reconocer la diversidad dentro de cada uno de nosotros, que somos unidimensionales, tenemos un montón de cosas. Nos reímos, lloramos, nos emocionamos, reflexionamos.

Para mí hay algo básico e importante que cada uno sabe que Liniers hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve. Entonces lo complementario está ahí.

-Dentro de tu repertorio, ¿presentas algún tema nuevo?

-Hay algo de lo nuevo, no demasiado, solo saqué un corte del nuevo disco que es “El vals de la luna” y pronto el día que estamos en Mendoza va a salir “Puntos equidistantes” cantado junto a Natalia Lafourcade. En el espectáculo el tema imprescindible hay varios; “Desde que te perdí”, “Guacamole”, “Sur o no Sur”, “Fin de fiesta”, “Anoche soñe contigo”. Pero depende de la gente, porque te sorprenden con sus pedidos con temas que no solemos hacer.

