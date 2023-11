Grego Rosello en Mendoza: “A los 32 estoy más seguro de lo que hago”

Gregorio Rosello es un pibe de oro. Empezó allá por el 2015 como un instagramer ocurrente que hacía reír, pero con dedicación, trabajo y muchísimo compromiso, se convirtió en una de las figuras más relevantes de esta generación. Esta noche se presenta en el Teatro Selectro, a las 21 hs, y las entradas pueden conseguirse a través del sitio EntradaWeb

Todos los días está al frente de “Red Flag”, uno de los tanques de Luzu Tv con decenas de miles de vistas durante el vivo. Además, tiene su propio programa de entrevistas, “Fernet con Grego”, y ahora se abrazó al pugilismo para la pelea del próximo 21 de diciembre organizada por Luquita Rodriguez, Alfre Montes y German Beder, y que mezcla el boxeo amateur con lo mejor de las redes sociales.

Este año, Grego estuvo acompañando a Susana Gimenez en la conducción de LOL, el reality que reunió a las ligas mayores del humor argentino. Es fanático de Messi, ¿quién no?, y es tan crack que el mejor jugador del mundo lo sigue. En sus videos, su familia está casi siempre presente. No se olvida de las raíces.

Antes de su paso por Mendoza, Grego habló con Diario Los Andes de todo. Su historia, sus miedos, su madurez y la responsabilidad de hacer reír a la gente en una Argentina caótica.

¿Cómo te preparás para esta visita a Mendoza?

La verdad es que no puedo estar más contento, fue probablemente el año de laburo más lindo de mi carrera y con un montón de frentes abiertos. A veces me pasaba que los años que yo estaba con mucho trabajo, por ahí hacía menos show, y este año pude combinar las dos cosas. Hice varios shows en capital, ahora hago un Maipo, estuve Neuquén, estuve en Córdoba y cierro el año con este show en Mendoza, que es una ciudad que me gusta mucho, donde fui muchas veces con shows y que me pone contento ir.

¿Te imaginabas este presente?

Lo mío arrancó en el 2015 y vamos camino a 9 años de un fenómeno en redes sociales, en donde, muchas veces, los personajes aparecen por uno año o dos y después desaparecen o baja el laburo. Yo pasé por todo, pasé por momentos de poco trabajo, pero me mantuve y cambiando un montón de cosas. Todos los sueños que flasheaba tener, a muchos los hice: hacer películas nacionales de comedia, shows por todo el país y en distintos países, me tocó conducir en tele y ahora estoy conduciendo en streaming, quería tener mi propio programa de entrevista y lo hice. Atrás de todo esto hay mucho esfuerzo y obvio que hay una cuota de suerte, pero respondiendo a la pregunta es, es un flash. No esperaba tanto. Lo que pasa es que soy muy inquieto, no paro, entonces, y al no parar se van abriendo puertas nuevas.

¿Qué rol jugó tu familia en todo esto?

Mi familia siempre está. Durante la pandemia, que fue el momento más complicado de laburo, volví a vivir con ellos y me dieron una mano. Yo me apoyo mucho en ellos, y ellos también en mí hay, hay un ida y vuelta muy lindo. Este año, que pasaron un montón de cosas buenas, sentí como festejaron un montón de cosas mías como propias. Eso es clave.

A ver, entre los shows, la tele con LOL y Susana Giménez, Fernet con Grego, Luzu...de todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta? ¿en dónde te sentís más cómodo?

Me cuesta decidir eso, la verdad. Lo que más me gusta es el escenario, improvisar y hacer reír. Hay algo de esa naturaleza, de esa esencia mía, que la que llevo a todos lados en los otros lados. Eso está cuando hago Luzu todos los días, en donde está más el rol de humorista; en Fernet con Grego, por ahí improviso con las repreguntas o trato de rematar alguna historia del invitado. En Fernet con Grego es un rol más pasivo, pero en Red Flag me toca liderar un equipo, y dejo el espacio para hacer lucir a mis compañeros, lo que es distinto al escenario en donde estoy solo. Lo que me gusta, y puede sonar cursi, es donde puedo ser yo, y el escenario es el lugar en donde más sincero soy conmigo.

¿Y en algún momento te traicionaste o sentiste que te estabas traicionando?

Sí recontra, yo creo que hubo un momento en donde, un poco ahí, la gente me soltó la mano. Uno, a veces, se enoja con los hater – a ver, yo no avalo para nada las cosas feas que pasan en redes sociales, las sufrí mucho – pero también hay una realidad y es que cuando, en algún momento, la cosa empieza a no funcionar, uno se tiene que preguntar ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué a la gente no le gusta? Sí, hay un puñado de idiotas a los que nunca les va a gustar nada, pero hay un público bastante fiel y sincero que si no le está gustando es porque, por ahí, no está bueno lo que estás haciendo. Y creo que, en ese momento en donde a la gente no le estaba gustando lo que yo hacía a mí tampoco me estaba gustando, pero en el afán de decir “es mi laburo, tengo miedo de parar la pelota y probar otra cosa”, yo estaba haciendo algo que no me gustaba, y cuando estás haciendo algo que no te gusta a vos porque lo tenes que hacer, te estás fallando un poco, te estás traicionando. Por eso te digo que lo que más me gusta, en este momento, no es solamente que a los programas les esté yendo bien y que a la gente le guste, sino que lo estoy haciéndolo un poco a mi manera y eso me pone contento.

¿Sentís que a los 32 estás más seguro de vos y de adónde querés llevar tu carrera?

Sí, sí, creo que esa es la gran diferencia con otros momentos. Yo no digo que ahora no pueda llegar a bajar el laburo o que a la gente deje de gustarle lo que hago, pero hoy estoy mucho más seguro de lo que hago. Cuando miro para atrás y veo que hace 8 años que estoy laburando, y que lo hago con cariño, con amor, con buen trato a la gente con la de trabajo, al equipo que labura conmigo, en donde pasan situaciones lindas, otras feas, pero siempre mantuve la misma forma y eso a mí me da seguridad como para decir me banco lo que sea.

¿Sentís alguna presión a la hora de entretener a la gente? Vivimos en un país que es caos y la alegría, a veces, es un lujo

Mi obligación, o por lo menos como yo lo considero, es entretener. Parece fácil, parece una boludez y mucha gente lo subestima, pero no es fácil y menos en un (programa) diario y menos en un país en el que la cosa muchas veces está jodida. Entonces el que el que nos ve a nosotros, que por ahí perdió el laburo, o anda deprimido, o lo dejó la pareja, que nos ponga a nosotros y se olvide de todo un rato, es algo re lindo, pero también es una presión enorme, obvio.

¿Y ahora qué se viene? ¿Cuál es tu desafío más grande para adelante?

Mira, la posta es que es la primera vez en mi carrera que estoy pensando solamente en diciembre. Tengo la pelea en el Luna Park y quiero ganar (En un evento descomunal llamado “Parense de manos”, Grego se enfrenta a “Rober” Galatti). Cambié mi vida, cambié mis hábitos, hice una transformación física y mental y tengo la cabeza en el Luna. Voy a pelear en un Luna Park lleno y eso es una locura. Esta es una pelea de streamers y es una mezcla de boxeo y de contenido, por decirlo de una manera, porque también es todo lo que gira en torno a la pelea con el contenido en las redes sociales y Youtube. Después se verá. Seguramente siga en Luzu el año que viene, hay que ver si seguimos con Red Flag o es un proyecto nuevo. No lo sé. Tengo ganas de seguir con Fernet con Grego, creo que le queda un año más al formato, me quedan algunos entrevistados con los que tengo muchas ganas de hablar, y siguen los shows. Antes programaba de acá a 5 años, pero ahora laburo todos los días y me enfoco en lo que voy haciendo. Nada más.

