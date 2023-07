María Becerra confesó cuál es la bebida que más le gusta y explicó por qué no juega más partidos de fútbol

El pasado viernes María Becerra fue invitada de Ferné con Grego donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y artística, aunque también tuvo tiempo para dar a conocer datos que solo los más fanáticos saben de ella.

María Becerra ha crecido a pasos agigantados en los últimos dos años en cuanto a cantidad de reproducciones y fanáticos que la van a ver a cada uno de sus conciertos.

María Becerra habló sobre su pasado y presente

Los primeros pasos en la industria musical de la Nena de Argentina, le trajo algunos inconvenientes. “Hay cosas que tuve que sacrificar, que me duelen en el alma, como, por ejemplo, el fútbol 5, que me encanta”, explicó en diálogo con Grego Rossello, quien no conocía esta faceta de ella.

Los motivos que la llevaron a esto fueron, según la propia María es su salud. “¿Qué hago si me quiebran una pata? Cancelo la gira”. No obstante, dio a conocer un aspecto que pocos sabían. “Yo era pro, la movía como loca. Arranqué jugando en un club de Quilmes, que se llama Viejo Bueno. Competíamos en las ligas y una vuelta ganamos un campeonato. Jugué en la reserva de Quilmes y una vez me fui a probar a Independiente”.

“Jugué hasta el 2017. Partidos hace bastante que no juego. A ellas les gusta barrer... y no puedo. Incluso yendo a trabar te pueden quebrar la tibia y es mucho para arriesgar. Un amistoso muy chill podría ser, pero soy un poco de cristal y si me gusta jugar, yo quiero jugar bien”, continuó la integrante de Los del Espacio.

Esta es la bebida que más ama María Becerra

Fiel a su humildad, María Becerra recordó que su presente no la hace perder el eje y que todo lo que pueda recordarle de donde viene, es bienvenido: “Si bien yo tengo una realidad diferente, esa siempre fue mi realidad. Hoy en día el mate cocido es mi bebida favorita, no lo cambio por nada”, indicó dejando claro que pierde sus raíces al tomar mate, mate cocido o tereré.

