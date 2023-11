Lucía Coria expone en el Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel con una serie inspirada en William Morris

Cuando uno mira las obras de Lucía Coria, es como si cruzara una puerta para entrar a una casa ajena. En ese acto de mirar, uno devela el misterio cotidiano: paredes, calcáreos, sillones, caballetes y pinceles, magnetizados por la artista que convive con ellos. Sus pinturas muestran su forma de habitar el mundo, con sus alegrías y tristezas. Son mujeres plenas o atormentadas, libres o refugiadas, en expansión o retraídas; en síntesis, que transitan la vida. ¿Es la propia Lucía, representada? Siempre nos gusta creer en la autorreferencialidad.

“Oficio de lo invisible”, muestra que inaugura este sábado en el Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel, es esa puerta que nos invita a pasar a su casa y conocerla. Y la invitación se extiende a visitar la obra de otros tres artistas que inauguran junto a ella: Modesta Reboredo, Laura Rudman y Leandro Pintos. La cita es este sábado 25 de noviembre a las 20.30, en el Museo ubicado en Emilio Civit 348 de Ciudad.

“El disparador de esta serie fue una exposición que vi sobre la obra de William Morris hace unos años atrás y me encantó”, nos cuenta Coria sobre “Oficio de lo invisible”, que fue curada por Estela Labiano y está acompañada por un texto de la poeta Vera Jereb, su hija.

Quizás no sea casual que este británico, cuyos patrones textiles enamoraron a las casas victorianas y estableció la decoración Arts & Crafts, haya resonado en ella. La artista, nacida en España pero criada y formada en Mendoza, reconoce que trabaja en series, y que pronto comenzó una que transmutara ese flechazo que recibió del trabajo de Morris.

Las piezas expuestas vienen produciéndose desde hace tres años, tiempo en el cual Coria recibió otros flechazos también, aunque no positivos. La pandemia, como a todos los que la vivimos, redefinió la idea de la casa de uno como un refugio; pero además, una mudanza y la certeza de que la casa en la que vivió (y creó parte sustancial de su obra) será demolida, intensificaron el remezón de emociones.

Obra de Coria.

¿Cómo fue el contacto de Morris y su propia obra? “Después, investigando sobre su obra y el Arts & Crafts, me sentí muy identificada por el hecho de recuperar la naturaleza como parte esencial de la vda, de que la casa de uno es como el refugio, recuperar también las artesanías, las cosas hechas a mano, en contraposición con el despegue industrial que había en la época de Morris”, nos explica.

“Y como a mí me gusta todo eso (lo hecho a mano, lo que se le nota el error, lo que se ve imperfecto) me pareció interesante conectarlo con la naturaleza. Y me pareció también un mensaje muy actual, que tiene que ver con encontrarse con uno mismo, con las tradiciones, los saberes, todo lo que va pasando de generación en generación, y también desde un punto de vista desde el género, desde las mujeres”, se explaya.

Así define la gacetilla oficial: “La muestra ‘Oficio de lo invisible’ busca recuperar el trabajo manual en todas sus aristas, desde lo textil y lo plástico, desde lo conceptual y lo simbólico. El ser y sus contradicciones. La mujer y su lugar invisible. El género femenino que reivindica su espacio y su valía. El planeta que pide cuidados y se expresa. Lo invisible y su poder de observación. ‘El poder de lo que no se ve, pero se mueve’”.

Una de las obras expuestas, por ejemplo, habla de esa relación de género y generación. “Yo heredé de mi abuela una máquina de coser Singer que este año ha cumplido un siglo, y con eso vengo haciendo obra textil desde hace varios años. En parte de la muestra se ve un dibujo textil hecho con esa máquina en gran formato“, adelanta.

Pero lo que define a esta serie es el uso de patrones vegetales inspirados en Morris. Ahora a sus mujeres desnudas, sueltas y despeinadas, el estilema más importante en Lucía Coria, las reconocemos unidas, enredadas o camufladas en la naturaleza. Belleza digna de ver.

Invitación a la muestra de este sábado.

Lo explica: “La otra parte de la muestra son pinturas donde retomo la naturalezas que muestra William Morris en sus patrones, los desordeno, les pongo mi paleta de colores (que son mucho más vibrantes), y por donde transitan mujeres invisibles. Porque tiene que ver también con el lugar que ocupa la mujer en la sociedad y cómo se va moviendo, y cómo va alcanzando metas a medida que van pasando los años y los siglos. Y también está la cuestión de la resistencia. Aunque en los momentos difíciles nos sintamos invisibles, que no tenemos voz y no podemos accionar, en realidad todo el tiempo estamos accionando. Eso es parte de la resistencia: accionar desde la invisibilidad”, define. “Por eso todas las obras tienen nombres que son verbos”.

Por último, “también hay una colaboración de un amigo, que hay que verla porque es la primera vez que hago el diseño de algo y otra persona la fabrica. Es algo que tiene que ver con este concepto de lo hecho a mano”.

Un perfil de Lucía Coria

Nació en 1970 en España pero creció y se forjó en Mendoza. Cursó la carrera de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Cuyo. En la década del 90 comenzó a producir y exponer, formó parte del colectivo Minas de Arte. En 2000 vivió en España una temporada y expuso en diversas salas. En Mendoza participó en muestras individuales y colectivas, también formó parte del grupo visual Taimadxs. Sus obras han sido expuestas en varias provincias de Argentina, en España, México y Chile y forman parte de colecciones privadas de diferentes lugares del mundo.

Desde sus inicios, el tema principal de su obra tiene que ver con el género femenino, trabajando en el aspecto emocional y sus estadios a través del tiempo y el lugar que la sociedad otorga a las mujeres. En su trabajo, la reflexión sobre lo autobiográfico que abraza a toda una generación, y la experimentación en técnicas y su combinación señalan un camino para el relato de género. La imagen figurativa que atraviesa toda su producción está acompañada de colores vibrantes y algunas veces planos, y el tipo de composición roza muchas veces lo onírico. Trabaja por series que se van hilvanando unas a otras como pequeños relatos de una historia que está en crecimiento.

Lucía Coria en el montaje de la muestra.

Las muestras expuestas

“El susurro”, de Modesta Reboredo: Es una muestra de objetos, arte textil, pinturas e instalaciones. Algunos trabajos son inéditos (2023), y otros, creados en años anteriores. Cada uno de ellos fue elegido para representar el mundo que habita y le habita, su casa-taller-jardín y objetos amados, de procedencia familiar o adquirida. “Los agrupamientos evidenciados en instalaciones que integran diferentes lenguajes visuales junto a mobiliarios y adornos de hogar funcionan en el espectro de los elementos de una naturaleza mitificada o también en una propia mitología, en las divinidades terrenas o en mujeres con sus trajes de empoderamiento. En esta cosmología, la niñez y las prácticas del cuidado son objetos para la expresión de una sensibilidad preocupada en el contexto actual, y así se va cerrando una posibilidad de decir con las dualidades de lo sutil y lo brutal, lo sagrado y lo profano, lo exterior y lo interior”, anticipa el comunicado del Ministerio de Turismo y Cultura.

“Ensayos sobre el vértigo”, de Laura Rudman Belmes y Leandro Pintos: “El dúo creativo (...) nos sumerge en su mundo visual con Ensayos sobre el vértigo. Laura, declarada Personalidad Destacada de la Cultura, y Leandro, especializado en dibujo, escultura y pintura, se unen para explorar lo sutil y lo impactante”, anticipa el comunicado.