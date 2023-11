Llega “El tiempo puertas adentro”, una impactante muestra de Alejandra Amar con fotografías de gran formato

Una impactante serie de imágenes plasmadas sobre telas de gran formato que se retroalimentan con textos y audios, conforman la muestra que la fotógrafa Alejandra Amar inaugura esta semana en del Espacio Máximo Arias.

El tiempo puertas adentro es el nombre de la propuesta que la artista, nacida en Rosario y radicada en Mendoza, inaugura el miércoles próximo a las 20, en la sala principal del museo ubicado en Padre Jorge Contreras 1250, en Parque General San Martín de Ciudad (exhospital Emilio Civit).

Una de las imágenes de Alejandra Amar que se podrán visitar en la muestra "El tiempo puertas adentro", en el Máximo Arias.

La muestra incluye 10 fotos de gran formato realizadas con celular y sublimadas en tela, que despliegan un pequeño mundo, un crisol de espacios cotidianos dominado por animales, plantas y objetos que sugieren un refugio posible, una alianza perdida y recobrada. O bien una serie de momentos únicos captados en una instancia en la que cámara y fotógrafa aspiran a revelar aquello que está en todos lados y que nunca vemos.

“En estas fotografías no hay artilugios, no hay una exacerbación de recursos técnicos, sino la simpleza como poética de un momento específico a dilucidar: ese tiempo puertas adentro que da título a la exposición. En el fondo es sólo la calidez de una mirada que se expone y me expone”, dice la artista.

“El soporte de las fotos, las telas, fue pensado desde el mismo lugar de intimidad: un espacio cálido, familiar, algo que me cobija suavemente. Hay también en la elección de las telas una referencia a mis abuelas, a mis recuerdos con ellas”, afirma la fotógrafa y docente.

Los visitantes que concurran al Máximo Arias podrán acceder por varios caminos a una experiencia muy particular como si fuera un breve viaje: mientras observan las imágenes podrán escuchar en sus teléfonos –previo escanear un código QR– cuatro audiocuentos leídos por la actriz Marcela Montero y el escritor Enrique Pfaab, por lo que se recomienda llevar auriculares para disfrutar la experiencia en su totalidad.

Además, los visitantes podrán ver también “una versión impresa” de la muestra: un libro que también lleva por título El tiempo puertas adentro y que está integrado por las fotos de Amar y 12 relatos de Oscar Guillén.

Así, la exposición propone una simbiosis donde los elementos en juego (fotos, textos y audios) se retroalimentan y potencian amplificando sentidos, en un montaje abierto donde las imágenes pueden “leerse” primero y los textos, “observarse” o “escucharse” después. La conjunción de estos elementos permite a la espectadora o espectador involucrarse a placer, eligiendo un orden posible.

Otras muestras en el mismo espacio

Desde el miércoles y hasta febrero, además de las fotografías de Alejandra Amar se podrá disfrutar en el museo de las obras del colectivo Re-encuadre denominado Perspectiva Favio (en la sala Barraco) y de las fotos de Gastón Reinó, bajo el título de Es difícil querer lo mismo al mismo tiempo (en las salas Vázquez, Rodríguez y Gutiérrez).

Una de las fotos de Gastón Reinó que integran la muetra “Es difícil querer lo mismo al mismo tiempo”.

Las tres exposiciones componen la tercera entrega que el Espacio Máximo Arias ofrece en el marco de la Convocatoria de proyectos expositivos y curatoriales 2023/24 que tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el trabajo de fotógrafas, fotógrafos y artistas visuales. Los jurados de la convocatoria fueron Marianela Sánchez, Darío Ambrocio, Gabriel Marchetta y Ana Clara Pronotto, quienes seleccionaron 15 proyectos que se han visto durante este año. El Máximo Arias abre sus puertas de martes a viernes de 10 a 20; y los sábados, domingos y feriados, de 12 a 20.