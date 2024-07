Martín Pérez (40) es fotógrafo y guardaparques mendocino. En 2010, junto a su hermano –también guardaparques- adquirieron un campo en la zona de Luján, al norte de la provincia de San Luis. Concretamente, se ubica a 3 kilómetros de la ciudad puntana de Luján. Y allí, desde hace casi 10 años, funciona la reserva privada Punta del Agua.

“Se nos ocurrió hacerla reserva. Primero, para resguardar la flora y fauna de la zona. Pero, además, para que tenga un valor clave en el ecosistema, ya que en el lugar ya hemos observado 185 especies de aves, así como también otras especies de mamíferos como pecarí de collar, gato montés, corzuela parda y zorritos”, cuenta Martín a Los Andes.

Así es el refugio de aves más importante de Cuyo y donde se pueden ver y fotografiar animales sin costo. Foto: Instagram @reservaprivada_puntadelagua

“Llegan a ese lugar como refugio, porque –además- es lo que va resistiendo al desmonte. Y por eso le queremos dar valor”, agrega el guardaparques y fotógrafo.

En el lugar, además, hay dos cómodos escondites como para que quienes vayan a fotografiar el paisaje y los ejemplares se oculten en el lugar con sus cámaras. Con tiempo y paciencia –fundamentales-, logran disfrutar del vuelo y paso de coloridas y diversas aves que, a diario y permanentemente, se acercan a los espejos de agua de la reserva.

Más allá de que el predio es privado, sus responsables lo han pensado como un espacio de uso público, especialmente para fotógrafos profesionales y aficionados que tengan intenciones de, cámara en mano, relajarse y disfrutar de este paisaje y sus habitantes.

De hecho, con anuncio previo y coordinando con los responsables del predio, el lugar está abierto y sin costo para que se pueda hacer uso de las instalaciones y, camuflados dentro de los dos escondites, los fotógrafos puedan convertirse en testigos privilegiados de ese entorno natural.

“Como a mí no me gusta pagar para ir a hacer fotos, tampoco me gusta cobrar. Por eso si alguien quiere ir, simplemente tiene que escribir para preguntar disponibilidad y verificar que no haya reservado nadie antes”, cuenta, con su característica buena onda, Martín Pérez.

Junto a Martín, su padre, Emilio Pérez –quien vive en esa reserva- y el fotógrafo ya jubilado –aunque la pasión por este arte nunca se pierde- Carlos Schmidt son los responsables del sitio.

De hecho, en el lugar se han realizado avistajes inéditos para la zona, y han quedado registrados en publicaciones científicas. Se trata de dos especies de aves, la tijerilla y la pollona azul, que fueron registradas por primera vez en San Luis y en esta reserva.

UNA RESERVA FOTOGRÁFICA Y DE AVES-TAJE

Por la ruta 20, camino a Quines y al Norte de San Luis, se ubican las 10 hectáreas que comprenden la reserva privada Punta del Agua. De por sí es una zona de alto valor ambiental, teniendo en cuenta que se encuentra a 120 kilómetros del parque Nacional Sierra de las Quijadas y a apenas 40 kilómetros de San Francisco del Monte de Oro.

Al tiempo de haber adquirido “el campo”, como le llaman los Pérez, se les ocurrió darle un valor agregado y convertirlo en una reserva natural. Y, juntando sus dos pasiones –la naturaleza y la fotografía- le dieron la impronta de reserva fotográfica y de avistaje de aves y otra fauna.

“Hay muchas especies de aves y mamíferos en la zona. Entonces se nos ocurrió poner unas casuchitas precarias, de madera, que fuese como escondites de fotografía de aves. Vos te metés ahí, te quedás esperando escondido y ves cómo las bajan y vienen a tomar agua o a alimentarse”, cuenta Pérez.

En los casi 10 años que llevan especializados en el avistaje de aves en el lugar ya han identificado a 185 especies distintas, entre las que sobresalen el soldadito chaqueño, el hornerito copetón, la lechuza bataraz chaqueña, la monterita canela y el carpintero del cardón. Estas son las fotos preferidas y más buscadas de quienes suelen ir a la reserva a capturar fotografías y, de paso, despejar la mente y mantenerla en blanco por unas horas.

En cuanto a los mamíferos que han registrado, el guardaparques y fotógrafo destaca que han sido por medio de la modalidad “cámaras trampa”. Esto quiere decir que dejan la cámara durante un lapso determinado en el lugar, sin presencia humana y registrando todo lo que suceda en el lugar. Y luego, al revisar los registros, detectan cuántas y qué especies pasaron por el sitio.

Con la intención de mejorar la zona y a raíz del interés que fue demostrando la gente en este sitio, hace unos meses cambiaron esas primeras casuchas de madera por otras de cemento. Claro que el objetivo sigue siendo el mismo, que el fotógrafo permanezca oculto, cámara en mano y pasando desapercibido antes de la llegada de su “presa” que, por supuesto, únicamente será “cazada” por el lente de la cámara.

“Es bastante rico el lugar en cuanto a biodiversidad. Y tiene un altísimo valor ecosistémico, porque alrededor están desmontando todo. Ya sea por la madera o por campos para ganado, es una de las pocas zonas que resiste. Y un poco por eso queremos darle más valor, porque además los animales lo usan para refugiarse”, agrega Martín Pérez sobre esta reserva enclavada en medio de esta biósfera de bosque nativo.

CÓMO LLEGAR Y VISITAR LA RESERVA FOTOGRÁFICA MÁS IMPORTANTE DE CUYO

Martín Pérez, dueño del lugar, guardaparques y fotógrafo insiste en que cualquier fotógrafo –profesional o aficionado- que quiera ir a disfrutar del lugar puede hacerlo sin costo alguno. Únicamente pide que se contacten con la reserva vía Instagram para consultar disponibilidad.

“La idea es que nos consulten y podamos confirmar, ya que son dos los escondites y pueden estar ya ocupados”, destaca el guardaparques.

Vía Instagram (@reservaprivada_puntadelagua) se pueden ver las fotos tomadas en el lugar, además de contactar y consultar por disponibilidad. Es el padre de Martín quien vive en el lugar, y a quien dan aviso cuando alguien va a ir.

“Fuimos uno de los pioneros con esta reserva en el lugar y después hicieron otros refugios en la zona, en Las Higueritas: Y, a raíz de conocer Punta del Agua, me han estado consultando de otros lugares con la idea de dar una mano para hacer nuevos”, destaca con humildad y simpleza Martín.

