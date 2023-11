Rapé: La medicina tradicional andina que mejora la concentración, el ánimo y hasta el dolor de cabeza

De la espesura de la selva y de los siglos se mantiene hasta la actualidad un ritual o, mejor dicho, el uso de un producto rituálico, el rapé, utilizado por los pueblos originarios andinos en sus celebraciones para conectar con los dioses y también como medicina, que durante el siglo XVI llegó a Europa convirtiéndose en el artículo de moda entre la aristocracia y llegando hasta China, donde los artistas creaban pequeñas botellas de porcelana personalizada para trasladarlo.

Botella para rapé proveniente de China con cuerpo de vidrio pintado desde el interior, siglo XIX.

El rapé es un polvo muy fino de color pardo oscuro, cuyo principal ingrediente es la Nicotiana Rústica, o mapacho, un tipo de tabaco que no se fuma y que según la tradición se usa para limpiar el cuerpo y la mente, es decir como medicina física y espiritual, no como estimulante. Además, no contiene aditivos químicos, como sí tienem los cigarrillos industrializados.

Cómo se consume

El rapé se elabora a partir de la cosecha de las hojas de este tabaco y se dejan secar para luego pulverizarlas y tamizarlas, hasta lograr un finísimo polvo. El rapé ingresa al cuerpo por la naríz. Sin embargo es importante destacar, contrariamente a lo que aparece en las diferentes publicaciones, que no se aspira sino que se sopla. La diferenciación es fundamental porque es fácil asociar las palabras “polvo”, “inhalar” y “nariz” con drogas, adicción y decadencia. Si bien la diferencia radica en la acción, también en el tipo y forma de consumo, como veremos más adelante.

Inhalar o aspirar implica incorporar al organismo una sustancia mediante la acción mecánica y violenta de ingresar aire (y otros compuestos) por la naríz, acción que compromete también al resto del sistema respiratorio, inclusive los pulmones. Por el contrario, al soplar el rapé solo llega hasta los cornetes de las fosas nasales y luego es eliminado junto con los mocos que desprende, con un simple soplido en un pañuelo de papel.

Europa es uno de los mayores consumidores

Tradicionalmente, se supone que otra persona debe soplar el polvo en la nariz del destinatario. Esto tiene una función espiritual de profunda raigambre autóctona. Pero también se puede “autosoplar” mediante la utilización del Kuripe, un auto aplicador que permite no solo conocer sus beneficiosos efectos sino también aprender a mantener una conexión respetuosa con la tradición sagrada de su uso.

Ahora bien, debemos aclarar que en ninguna medida debe considerarse el rapé como un sustituto de algún tratamiento indicado por un especialista y que de ninguna manera sustituye a la medicina alopática.

El entorno y el ambiente

“Debemos puntualizar que el entorno y ambiente en el consumo del rapé es muy importante para lograr una experiencia positiva y disfrutar los beneficios. “Se recomienda consumirlo en un entorno en el que se manifieste respeto y admiración por las plantas, y en el que se lleve a cabo un ritual para el consumo” asegura la página especializada 24high.

En cuanto al facilitador o soplador de rapé, la página simplynature.com aconseja que para conocer verdaderamente los efectos “es necesario contar con alguien que nos dé la soplada ya que se busca sanar el individualismo y ver en el otro hermandad. Quien sopla actúa como un mensajero, certero, centrado y vacío porque no debe interferir en el trabajo directo de las plantas”.

“La medicina no es únicamente el rapé, sino la intención de la persona que hace la proyección del rapé. Es un canal de la energía del espíritu, entonces debe de estar neutra para dar esa medicina y tener una intención sanadora para la otra persona”, aseguró Hendara Rico, terapeuta gestalt y especialista en plantas medicinales en una entrevista a la agencia Efe, de España.

El rapé se sopla de una persona a otra, en donde el que da el soplido debe intencionarlo

El antropólogo Stephen Hugh-Jones afirmaba que “el tabaco se considera una no-comida ritual. Es la comida de los espíritus y se cree que el tabaco establece la comunicación con lo sobrenatural. Se dice que tanto el rapé como el humo del tabaco (no fumado sino quemado) tienen poder”, ya que se le atribuye la capacidad de mejorar la percepción del presente, abrir los canales energéticos, ordenar, limpiar y equilibrar la mente.

“En las tribus amazónicas los chamanes usan el rapé dentro de sus rituales. En las ceremonias con Ayahuasca, por ejemplo, se usa para abrir el camino y la mente antes de ingerir la bebida. Los indígenas también lo usan cuando se reúnen para tomar decisiones importantes, y como remedio para tratar algunas enfermedades como la neumonía”, publica El Mundo, de España, en un artículo acerca de la historia y comercialización en Europa.

Cuáles son los efectos físicos

“A nivel energético, entras en un estado meditativo inducido directo. A nivel físico, viene muy bien para enfermedades en las vías respiratorias o dolores de cabeza fuertes como las migrañas”, expuso la especialista Hendara Rico.

Después de la ingestión, en primer lugar se puede esperar una fuerte reacción física. Mocos y mucosidades literalmente fluyen de la nariz y garganta. En algunos casos puede provocar nauseas y vómitos. “Deja que todo esto suceda y que no cunda el pánico. Es una forma natural de deshacerse de toxinas y energías negativas. Suénate la nariz, haz gárgaras y vomita si fuese necesario. Deje que la naturaleza haga su trabajo. Una vez que la mayor parte haya salido de tu cuerpo, notarás que respiras mejor y podrás concentrarte en los efectos mentales” asegura la página 24high.

Kuripé, autosoplador

El rapé tiene muchas propiedades beneficiosas y efectos espirituales:

● Ayuda a expulsar el moco y parásitos nasales.

● Elimina el exceso de flema acumulada.

● Alivia alergias, sinusitis, rinitis y migraña.

● Elimina dolor de cabeza.

● Permite alcanzar estados de meditación muy profundos.

● Limpia, ordena y alinea los campos energéticos, especialmente chacras del tercer ojo y coronilla.

● Aquieta el pensamiento.

● Equilibra el lado masculino (derecho) y femenino (izquierdo) alcanzando un estado de armonía interna.

● Libera energías negativas.

● Mejora el estado anímico

Además, la ceremonia o ritual para el consumo de rapé ayuda a tener claridad mental, ordenar los pensamientos, tener quietud y calma, lo que significa que con el consumo de rapé también se alivian síntomas de la ansiedad y el estrés.

Otros de sus beneficios son:

● Ayuda a tratar algunas enfermedades inflamatorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

● Según algunos estudios el tabaco del rapé puede tener efectos antidepresivos.

● Favorece el enfoque y la concentración.

“De nuevo hacemos énfasis en que puedes disfrutar todos estos beneficios, pero no tomar el rapé como un sustituto de algún tratamiento indicado”, enfatiza la página.

Qué dice la ciencia

Si bien se han realizado algunos estudios, ninguno llegó a conclusiones determinantes ya que para que el tabaco sea mortal debe consumirse bajo otras condiciones (como en el caso de los cigarrillos industriales) como combustión o mezcla con sustancias tóxicas.

Wikipedia publica: “Un grupo de ocho investigadores dirigido por Eberhard Greiser del Instituto de Epidemiología e Investigación Preventiva de la Universidad de Bremen investigó si el tabaco en polvo desencadena procesos patológicos graves como el cáncer nasal. Se notó que cualquier persona que alguna vez había tenido un resfriado tenía un riesgo promedio 45 % mayor de cáncer nasal. Sin embargo, el intervalo de confianza osciló entre 0,88 y 2,38, lo que significa que el resultado no alcanzó significación estadística”.

El kuripe es el autosoplador que se utiliza para el rapé.

A la vez, la misma publicación completa: “La cantidad de nicotina recibida al aspirar rapé es similar a la que se recibe al fumar, y al no haber combustión, se evitan muchas sustancias químicas cancerígenas. Las sustancias componentes más dañinas son las nitrosaminas específicas del tabaco, aunque son compuestos orgánicos que generalmente se originan por la reacción de una amina secundaria con nitritos en un medio muy ácido y su formación se ve favorecida por la temperatura elevada; en el caso del rapé, el medio es alcalino y la temperatura baja”.

Tipos de Rapé

El compuesto se mezcla hasta con 39 plantas diferentes como azulejos, conchas de nácar, semillas, raíces, canela y cacao. Cada uno de los preparados tiene un objetivo diferente y se supone que tiene distintos efectos en la persona que lo consume.

“Las variedades de rapé con mayor proporción de cenizas son más claras y grisáceas; Son consideradas variedades ‘de aire’, su efecto es más estimulante, y están indicadas para situaciones en las que deseamos elevarnos, conectarnos con lo sutil y lo divino. Son variedades por lo general más recomendadas para principiantes”, explica la publicación especializada sinchi.com

“Las variedades de Rapé con mayor proporción de mapacho, son más oscuras y amarronadas; son variedades ‘de tierra’, su efecto es más sedante, y están indicadas para conectar con la profundidad, las raíces, los ancestros y están recomendadas para usuarios más avanzados”, continúa.

Entre estos dos extremos, hay un amplio abanico de variedades, cada una con su espíritu y sutilezas propias, que determinarán si el rapé tiene poderes curativos, de concentración, guerrero u otras conexiones.

En Mendoza se comercializan los tipos de rapé propios de las plantas locales, ya que es importante la utilización de aquellos elementos de la naturaleza asociados a las necesidades de las personas del lugar.

El tabaco se utiliza para distintos tipos de rituales

Uso adecuado y frecuencia de consumo

El Rapé es una medicina ancestral, y su consumo adecuado brinda, según quienes lo usan, sanación, fuerza, y conexión con el universo y con uno mismo. “Para que sea una herramienta de sanación y no una práctica autodestructiva, se debe dar un uso ancestral, con una intención pura y gran respeto, y entender que la toma de rapé es un camino de aprendizaje”, asegura el portal sinchi.com.

Además, hace énfasis en el uso dentro de un contexto adecuado. “En occidente, se tiende a una desconexión de su propósito medicinal y sagrado, dándole un uso social y superficial en contextos inapropiados. Bien utilizado, el rapé es un maravilloso aliado como medicina ancestral de sanación para cuerpo y mente”.

Según sinchi.com, la dosis y la frecuencia dependen de la real y consciente necesidad espiritual del individuo. “En el caso del Rapé, el uso correcto se mide antes por la calidad de la toma que por la cantidad; respetando su carácter sagrado y poniendo siempre un rezo luminoso y una intención pura”, a la vez que recomienda no caer en excesos.

Conexión espiritual con la glándula pineal

La terapeuta gestalt y especialista en los usos de las plantas medicinales Hendara Rico, contó a Efe que “esta glándula, a través de algunas sustancias de uso diario como el flúor, se va calcificando y adormeciendo”, por lo que el rapé logra descalcificar esa glándula, además de otorgar otros beneficios para la salud tanto física como espiritual del ser humano. Lo importante según la experta es “el espíritu de esas plantas”, que proporciona un aporte extra a los distintos principios activos que componen esta medicina.

Algo de historia

Según Wikipedia la población indígena de Brasil fue el primer pueblo conocido en usar esta forma de tabaco. Las primeras descripciones de la práctica de inhalar polvos de origen botánico constan del segundo viaje antillano (1493-1496) de Cristóbal Colón y fueron recogidas por el religioso fray Ramón Pané.

El consumo se puso de moda en Europa en el siglo XVI.

En 1561, el embajador francés en Lisboa, Jean Nicot, envió rapé a Catalina de Médici, esposa del rey Enrique II de Francia, como tratamiento medicinal para las migrañas padecidas por su hijo, lo que llevó a la popularización del mismo como remedio entre las élites. Llegados a este punto, el rapé comenzó a ser consumido en Europa entre los grupos más pudientes, pues el tabaco, en todos sus formatos, se trataba entonces de un bien de lujo. Fue durante el siglo XVIII cuando el rapé se convirtió en una moda extendida entre los círculos aristocráticos europeos.

La página del Ministerio de Cultura de la Nación, publicó un artículo referido a la colección de rapeteras chinas pertenecientes al Muro del Museo Nacional de Arte Oriental, en el que además de contar la historia del rapé en China, también hace un repaso del trabajo artesanal de los artistas de entonces.

“Quiénes introdujeron el rapé en China todavía es tema de debate. Las teorías más sólidas afirman que fue gracias al comercio de ultramar y de la mano de los jesuitas portugueses durante la dinastía Ming (1368-1644). Para ese entonces, en China se fumaba tabaco en pipas de agua originarias de Persia, pero es alrededor del 1600 cuando, desde Europa, se introdujo la costumbre de aspirar tabaco molido. Y tal como en Occidente, se convirtió en una práctica de las clases privilegiadas”.

Botella para rapé -tabaco en polvo- proveniente de China con cuerpo de porcelana, siglo XIX

Cuando termina la dinastía Ming, comienza la última dinastía imperial, la dinastía Qing, que duró hasta 1912, en la que hubo emperadores que fueron grandes mecenas de las artes y crearon las primeras fábricas imperiales de producción de estos objetos, como también fundaron manufacturas en Beijing de producción en porcelana y en vidrio.

Las botellitas de rapé entran en la palma de una mano y combinan la talla del vidrio, del metal, de las piedras preciosas, con la pintura de las miniaturas en el interior y en el exterior. “Cada una representan una idea y se convirtieron en una especie de carta de presentación de la persona que la portaba”, destaca el artículo.