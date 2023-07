Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en la mira por una contundente foto que se viralizó

Los Premios Martín Fierro se llevaron a cabo este domingo y tuvo presencia de varios exparticipantes del reality Gran Hermano, entre ellos estuvieron Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

Estos muchachos han protagonizado rumores de noviazgo, que ambos se pusieron en campaña para desmentirlos, aunque lo cierto es que en la gala que premia la televisión, se los observó muy acaramelados por una curiosa imagen. Ambos jóvenes posaron ante las cámaras, pero una fotografía dejó a la influencer al descubierto: “Esa no es la espalda”.

La imagen que se viralizó de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

Este lunes en la cuenta popular conocida como “El ejército de LAM” mostró el detrás de una foto del grupo y dejaron expuesta a la bailarina, que al parecer se le habría ido la mano con el salteño y llegaron a bautizar e vínculo como “MarCULI”. Los usuarios no dieron crédito a lo que veían y llegaron a comentar: “No, Juli, esa no es la espalda jajaja”, “No sé, che... ¿Soy la única que ve que la mano no está apoyada, sino que justo es una captura donde o está subiendo o bajándola?”, “Estás out LAM, es MARQLO”, “Está sacado de contexto”, “No soy tímida ni a palos”, “Las amigas son de hacer esas cosas jajajaj”, fueron algunas de las reacciones que se pudieron observar.

Julieta Poggio estuvo en Bariloche junto a Marcos Ginocchio: “Vuelvo enamorada”

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio han despertado fuertes rumores de romance luego de que se conociera su separación de Luca Bardelli, el joven que la esperó mientras la muchacha la pasaba dentro de la casa.

En las últimas horas estos finalistas de GH 2022 coincidieron en Bariloche, donde pasaron los días en el mismo hotel, donde la pasaron muy juntos en todos lados.

Los finalistas de Gran Hermano hablaron y Juli Poggio afirmó que terminó enamorada

Sobre esta unión, que parece más que una amistad, Marcos dejó en claro que su relación con Julieta se basa en una amistad sincera y no hay ningún tipo de ambigüedad en sus sentimientos, a pesar de los rumores que han circulado. “Con Juli tenemos muy buena relación, de amistad. Es una conexión muy linda como amigos”, afirmó el ganador de Gran Hermano 2022 a LAM.

Por su parte, Julieta Poggio hizo lo propio, pero en su espacio de streaming, que comparte con Nacho, la Tora y Daniela Celis. “Es hermoso. Me fue excelente. Me volví enamorada”, describió su viaje.

