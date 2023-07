Julieta Poggio se puso un jugado body y le hizo frente al frío con sus mejores poses desde la nieve

Julieta Poggio viajó el fin de semana a Bariloche contratada para hacer presencia en boliches, entre otros trabajos que pactó la joven aprovechando su estadía en el sur argentino. La exparticipante de Gran Hermano compartió en sus redes algunos momentos de su escapada y enamoró con fotos en la nieve con muy poca ropa.

La bailarina viajó acompañada de su hermana mayor, Camila Camarda, quien se hizo conocida cuando ingresó como familiar de Juli a la casa de Gran Hermano y se quedó varios días acompañando a quien luego fue una de las tres finalistas del ciclo.

Las hermanas llevaron dos valijas cada una para los casi tres días que estuvieron en Bariloche. En su equipaje no faltaron los gorros, guantes, gafas de sol para combinar con diferentes looks, los que no dudaron en lucir en diferentes momentos de su estadía.

Una vez instalada en Buenos Aires, la artista subió un carrete de fotos con una jugada producción que realizó en la nieve, con muy poca ropa, como las modelos profesionales. Además, en algunas imágenes se la vio acompañada de su hermana.

En medio de los rumores de romance con Marcos Ginocchio, que se alimentaron con su polémica coincidencia en la ciudad patagónica, la rubia deslumbró con sus fotos con un body negro con el que dejó ver de más, con mucha piel al descubierto.

Julieta Poggio enamoró desde la nieve.

Pese a las bajísimas temperaturas del sur, Poggio lo dio todo con su look al que le sumó un gorro de invierno súper estiloso, botas de nieve y una campera que hizo juego con su sombrero. “Postales de un finde increíble”, escribió al pie de las imágenes que en pocas horas superaron los 343.800 “me gustas”.

Julieta Poggio a pura moda en Bariloche

En la nieve, la influencer arrasó con sus apuestas de moda y fue furor en Instagram. La joven eligió un outfit súper canchero y se filmó en sus historias con un catsuit ajustadísimo al cuerpo en negro azabache que complementó con una remera cropped con detalles de brillos por encima.

La joven modelo completó su look con una campera puffer oversized en total black, unas botas para la nieve negras con efecto matelasseado, un gorro de lana tejido en marrón, una cartera al hombro marrón con su nombre y unos lentes de sol con vidrio amarronado y marco metálico plateado.

Julieta Poggio con look total black. Gentileza: TN.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio coincidieron en Bariloche.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio coincidieron en Bariloche.

