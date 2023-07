Julieta Poggio y Marcos Ginocchio coincidieron en Bariloche: comparten hotel y la misma agenda de eventos

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, los exparticipantes de Gran Hermano, enfrentan rumores de romance desde que estaban en la casa más famosa del país. Pero aún más ahora que la joven anunció su separación de Lucca Bardelli, con quien estaba en pareja previo al reality, y nada impediría que estén juntos.

Ahora, los dos fueron contratados por la misma empresa para hacer presencia en Bariloche y hasta se hospedan en el mismo hotel. Esta situación mantiene a todos expectantes, ya que Yanina Latorre aseguró semanas atrás que ya estaban saliendo y deslizó que tuvieron relaciones a escondidas en un departamento prestado.

Julieta fue contratada luego de que expresó sus ganas de ir al sur argentino, precisamente cuando contó que Marcos iría allí por trabajo.

Durante este viernes, los dos subieron fotos similares a su feed e historias, pero no se mostraron juntos, seguramenrte para evitar que se los siga vinculando. La joven artista viajó con su hemana mayor, Camila, quien estuvo en la casa de Gran Hermano, pero Marcos subió posteos en los que se lo vio solo.

Ángel De Brito contó en LAM las actividades que realizarán este próximo fin de semana, en las que en la mayoría coinciden. Desde almuerzos y cenas, hasta presencias en Cerebro y Genux, paseos por el Cerro Catedral y el Mirador del Cerro viejo.

Tras este viaje, Marcos se irá a Disney con una empresa de turismo de quinceañeras que lo contrató como la estrella que viajará con un grupo grande de jóvenes.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio coincidieron en Bariloche.

Julieta Poggio enfrentó los rumores de romance con Marcos Ginocchio

Cuando Julieta Poggio pensaba que subida personal iba a estar resguardada tras su separación de su novio, los rumores de que mantiene una relación en secreto con Marcos Ginocchio no la dejan en paz.

Los seguidores de Gran Hermano están esperando que la bailarina y actriz de un paso más y finalmente comience una relación amorosa con Marcos Ginocchio, con quien los relacionaron durante la estadía de ambos en el reality de Telefe.

Juli Poggio habló sobre su supuesto romance con Marcos.

Fue Yanina Latorre la encargada de anunciar que lo que era un anhelo, podía estar siendo real desde hace un tiempo. La panelista de LAM dio detalles sobre los encuentros íntimos que habrían mantenido los finalistas de GH, que, a modo de defensa, han tenido que dar sus versiones.

Julieta Poggio habló con el programa de Ángel de Brito y respondió si realmente había dado un paso adelante en su relación con el campeón de Gran Hermano 2022. “La verdad es que con Marcos somos amigos. Soy amiga de él como soy de Nacho”, sentenció.

Juli no perdió la sonrisa y enfrentó el rumor de que había estado con Ginocchio en un departamento de Palermo. “Sé que Yanina ya dijo que lo iba a desmentir, pero lo desmiento porque estoy pasando cosas difíciles. No es así. Entiendo que alimenten el ship, pero no por eso es real”, señaló.

Por otra parte, Juli Poggio afirmó que no siente ganas de volver a estar con alguien tras su separación. “Estuve cinco meses sin sexo. A veces una tiene necesidad, pero puedo volver a hacerlo”.

