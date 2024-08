Julieta Poggio mandó al frente a los jugadores de fútbol que le escriben: “Un asco...”

Julieta Poggio fue como invitada al programa de stream “Ángel responde” que conduce Ángel de Brito por Bondi y sus declaraciones sobre los jugadores de fútbol no pasaron inadvertidos. La ex Gran Hermano fue contundente y no se guardó nada al opinar sobre los futbolistas que le escriben por Instagram.

Cuando el conductor le preguntó acerca de los hombres que le escriben por las redes, lo primero que reveló es que los jugadores están “tachados de la lista” y se definió como “anti-jugadores”.

“Ya veo un tilde y una fotito corriendo y no, no, no...”, expresó respecto a cuál es su actitud cuando recibe mensajes privados de futbolistas con la cuenta verificada en su Instagram. “Deben escribirte todos”, interrumpió De Brito.

“Son un asco los jugadores, lo digo acá en la mesa. Son muy paj..., son asquerosos, chamullan a todas las mujeres de la misma manera, se crean cuentas de Instagram truchas para hablarle a mujeres”, lanzó sin filtros sobre los deportistas profesionales.

Al mismo tiempo que destacó que, incluso quienes tienen parejas oficiales, se las ingenian para hablarles a otras mujeres en las redes. “No tienen códigos, se pasan las minas entre todos, son lo peor, hasta todos los que tienen mujer y novia”, expresó visiblemente indignada.

La sorpresa de Moria Casán al saber del romance de Juli Poggio y Marcos Ginocchio

Juli Poggio fue como invitada al programa de stream de Moria Casán y la diva no tardó en preguntarle sobre su romance con Marcos Ginocchio, que nació por el deseo del público de Gran Hermano de verlos juntos.

“¿Ustedes se acostaron, mi amor?”, preguntó Moria y Julieta, sin problemas afirmó que sí. “¡Bravo, me encantó!”, exclamó sorprendida la conductora.

Juli Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle que tuvo sexo con Marcos Ginocchio (Capturas de pantalla)

“¿Es tranquilito o es fuerte?”, quiso saber “la One”. “Es tranquilito, así como se lo ve... Yo hice mucho, pero a él lo cuido. Cuido todo lo que fue nuestra relación porque él es más perfil bajo. Yo de mí hablo todo, pero de esa relación no. La respeto mucho”, sentenció Poggio.

“Mirá la cara de esta... Ella hace así y se los em... a todos”, lanzó sin filtro Casán, a la vez que intentaba sacarle más información sobre la relación. “Sí, él es amoroso, muy buena persona. Vivimos cosas muy parecidas y lo busco para que me dé consejos. Vivimos la fama del 0 al 100%. Además, estuvimos todo un reality juntos, conocés mucho a una persona así. Con una mirada ya te entendés”, agregó la mediática.