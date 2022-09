Inició la 74ª edición de los Emmy que premia lo mejor de la televisión mundial

La 74ª edición de los premios Emmy arrancó este lunes en el teatro Microsoft de Los Ángeles con un fastuoso número musical marcando el regreso por todo lo alto de la mayor fiesta de la televisión luego de dos ediciones disminuidas por la pandemia.

“Pueden ver que hoy es fiesta”, dijo la diva de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey, al presentar el primer premio de la noche, mejor actor de una miniserie entregado a Michael Keaton, por “Dopesick”.

Antecedida por una glamurosa alfombra roja, en el llamado Óscar de la televisión la sanguinaria serie coreana “El juego del calamar” busca hacer historia.

Denuncia oscura y violenta de los excesos del capitalismo, en el que miserables se matan unos a otros durante crueles juegos infantiles con la esperanza de ganar millones, el éxito mundial de Netflix podría convertirse en la estrella de esta competencia, equivalente a los Óscar de la televisión en Estados Unidos.

Un éxito que seguiría los pasos de la película coreana “Parásitos”, que ganó el Óscar a la mejor película en 2020.

Pero para ganar en la ceremonia que tendrá lugar la noche del lunes en Los Ángeles, deberá superar a la ya premiada “Succession”, que sigue a una poderosa familia cuyos miembros conspiran mutuamente y que lidera la competencia con 25 nominaciones.

“Es bastante difícil enfrentarse a este gigante de HBO”, dijo Pete Hammond, columnista de Deadline.

Sin embargo, Hammond apuesta por el premio a mejor actor para Lee Jung-jae, el protagonista de “El juego del calamar”, lo que lo convertiría en el primer ganador de este premio por una actuación en lengua no inglesa.

La serie surcoreana comenzó la jornada conquistando cuatro trofeos en la pregala Emmys Creativos, en la cual son repartidos varias de las categorías menores, incluyendo el que Lee Yoo-mi conquistó como mejor actriz invitada en una serie dramática.

La serie “Severance” (Apple TV+), una inquietante metáfora sobre el mundo laboral, y “Ozark” (Netflix), que explora el blanqueo de capitales y los vicios de la clase media estadounidense, también aspiran al premio a mejor serie dramática.

En este género, se espera que repita Zendaya, quien en 2020 se convirtió en la más joven en llevarse la estatuilla a mejor actriz gracias a su papel en “Euphoria”.

En lo que respecta al género comedia, “Ted Lasso” (Apple TV +), ganador el año pasado, luce bien posicionado para conservar el título. En la serie, Jason Sudeikis interpreta a un entrenador de fútbol americano que asume las riendas de un equipo de fútbol inglés.

Nominado en la categoría a mejor actor de comedia, se enfrenta a Bill Hader, por su papel de sicario que sueña con ser estrella de Hollywood en la serie “Barry”, que retoma luego de un paréntesis de tres años por la pandemia.

Entre las mujeres, se espera que Jean Smart sea elegida nuevamente como mejor actriz por su actuación en “Hacks”, una comedia en la que interpreta a una comediante envejecida de Las Vegas, obligada a reinventarse en el escenario.

Como ocurre cada año, la categoría miniseries trae sangre nueva. Cuatro de los cinco contendientes están inspirados en escándalos reales.

“Dopesick” examina la adicción en Estados Unidos a los opiáceos; “The Dropout” aborda el fraude montado por la start-up médica Theranos; “Pam and Tommy” repasa la parte oculta de la publicación del video sexual de Pamela Anderson; e “Inventing Anna”, que relata la historia de una joven rusa que engaña a la élite de Nueva York haciéndose pasar por una rica heredera alemana.

Pero en esta reñida liza, la sátira tragicómica “El loto blanco”, que aborda la hipocresía ambiental de un hotel de lujo hawaiano, es la favorita de los expertos.

“Creo que está casi garantizado que Michael Keaton será votado como el mejor actor en una miniserie” por su papel en “Dopesick”, predice Hammond. La crítica también prevé un premio para Amanda Seyfried, quien interpreta a la jefa de Theranos caída en desgracia en “The Dropout”.

Presentada por el comediante Kenan Thompson, del programa “Saturday Night Live”, esta edición de los Emmy es la primera gran premiación desde los Óscar en marzo, cuando Will Smith impresionó a millones de espectadores al abofetear a Chris Rock en el escenario por hacer una broma sobre su esposa.

Sin embargo, los organizadores dijeron que no esperan enfrentar una situación similar. “Tenemos seguridad inteligente. Tenemos gente que toma decisiones rápidas”, dijo el jefe de los premios Emmy, Frank Scherma, a la revista Deadline. “No puedo imaginar que un rayo caiga dos veces”.

Lista de todos los nominados

Mejor serie dramática:

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Mejor comedia:

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In the Building

Ted Lasso

What We Do In The Shadows

Mejor miniserie:

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

Mejor actor principal en una serie dramática:

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz principal en una serie dramática:

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Mejor actor de reparto en una serie dramática:

Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (Squid Game)

Matthew Macfadyen (Succession) -Ganador

John Turturro (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Oh Yeong-su (Squid Game)

Mejor actriz de reparto en una serie dramática:

Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark) -Ganadora

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria)

Mejor actor principal en comedia:

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Martin Short (Only Murders In the Building)

Steve Martin (Only Murders In the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor actriz principal en comedia:

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor de reparto en comedia:

Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso) - Ganador

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Mejor actriz de reparto en comedia:

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) -Ganadora

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión:

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick) - Ganador

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión:

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (American Crime Story)

Margaret Qualley (MAID)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión:

Murray Bartlett (The White Lotus) -GANADOR

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus)

Mejor actriz de reparto principal en una miniserie o película para televisión:

Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick)

Mejor serie de telerrealidad/competencia:

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Bravo Top Chef

The Voice

Mejor programa de variedades:

Jimmy Kimmel Live!

The Daily Show with Trevor Noah

Last Week Tonight With John Oliver - Ganador

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert