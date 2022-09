Premios Emmy 2022: los mejores y más polémicos looks de la alfombra roja que marca tendencia

Arrancó la 74° edición de los Premios Emmy, los más importantes de la industria televisiva a nivel mundial. El evento que convoca a grandes figuras internacionales se desarrolla en el centro de Los Ángeles (California) y, como en cada edición, la alfombra roja se robó todas las miradas.

La ceremonia volvió a la presencialidad después de dos ediciones reducidas por la pandemia. Las estrellas llegaron temprano para hacer fotos y notas con los distintos medios y mostraron sus looks en la famosa “red carpet”.

Julia Garner, ganadora en los Emmy 2022 como mejor actriz secundaria en serie de drama por su papel en "Ozark". (AP)

Por tratarse de un evento de los más importantes de la industria, predominaron los vestidos largos o irregulares, cortos adelante y largos atrás. Como así también los trajes de pantalón y chaqueta en las mujeres.

Los hombres no se quedaron atrás, sorprendieron con trajes muy elegantes y alguno se animó a los estampados y brillos, como fue el caso de RuPaul.

El Juego del Calamar busca hacer historia en los Premios Emmy 2022

Un drama, “Succession”; una comedia, “Ted Lasso”; y una miniserie, “The White Lotus”, son las grandes favoritas de esta edición de los Emmy, aunque “Squid Game” (“El Juego del Calamar”, en español) también apunta a tener un gran protagonismo.

Esta ficción de Netflix, que hace justo un año se convirtió en un fenómeno global, es la primera producción rodada en un idioma diferente al inglés que ha logrado acceder a las categorías principales de los galardones de la Academia de la Televisión estadounidense.

Por ello, la ceremonia contará con dos de sus protagonistas -y candidatos al premio-, Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon, como encargados de entregar algunos premios.

Entre los latinos, solo el guatemalteco Oscar Isaac aspira en esta ocasión a llevarse el Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por “Scenes from a Marriage” (“Secretos de un Matrimonio”), la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha cautivado a la crítica.

No obstante, la gala contará con presencia latina gracias a la aparición de Ariana DeBose, Diego Luna y a Selena Gómez, quien entregará un premio a pesar de que los académicos no la nominaron a mejor actriz de comedia por “Only Murders in the Building” (”Solo Asesinatos en el Edificio”, en español), una decisión muy criticada en redes sociales.

