HBO Max estrenó “Días de Gallos” y Ecko habló con Diario Los Andes sobre el éxito de la serie

HBO Max ya estrenó la segunda temporada de “Días de Gallos”, una exitosa propuesta joven que narra la vida dentro del mundo de FreeStyle y las icónicas batallas de gallos, de las que, en la vida real, salieron los músicos más reconocidos de la actual escena local. Wos, Duki, FMK, Thiago PZK y María Becerra, sólo por poner algunos ejemplos.

Ángela Torres, Ecko y Tomás Wicz protagonizan este hitazo de HBO Max, en el cual participan importantes personalidades tanto de la actuación como de la música. Carlos Portaluppi, Delfina Chaves, Julieta Zylberberg, Paola Barrientos, Lautaro Delgado Tymruk, Laura Cymer y Franco Rizzaro son parte del elenco de “Días de Gallos”. El género urbano no se podía quedar afuera y cuenta en la serie con referentes como Klan, Cacha, Stuart, Roma y Tata.

La segunda temporada de esta serie cuenta con la incorporación de más celebridades a la lista. Aczino, Stefi Roitman, Antonio Birabent, Tomás Fonzi, Pluzito, Rocío Gómez Wlosko, Isabel Trotta, Tuli Acosta, Cami Pizzo, Sebastián Sinnott, Franco de la Puente, Mumu, Orlando Alfonzo y Johan Bermúdez, se unen a la historia creada por Lucas Jinkis y Hernán Guerschuny.

En la primera temporada de “Días de Gallos” conocimos a Rafaela, León y Andy. La serie nos metió en el mundo del freestyle y las “batallas de gallos”. Conocimos los sueños y las propias batallas de la vida de los personajes, siempre con la música como otra de las protagonistas.

En esta segunda temporada, los personajes ya tomaron más cuerpo. Las decisiones que tomen van a ser trascendentales y los caminos que elijan los van a acercar o separar. Con tres capítulos ya en la plataforma, la maratoneás en un día.

Cuando la ficción se mezcla con la realidad

Ignacio Spallati es Ecko, en la vida real, y León en “Días de Gallos”. Un pibe que descubrió las “batallas de gallos” en las plazas de Buenos Aires y supo que por ahí era el camino. Con 24 años y una carrera que empezó a los 16, se autodefine de “la vieja escuela” de un género que cada vez está copando más y más espacios.

Pero, gracias a las vueltas de la vida, este boom del género y el nacimiento de nuevas estrellas a cada segundo, lo encuentran a Ecko brillando en otro plano: la actuación. La pandemia lo desafió y él no se amedrentó, se subió a la oportunidad que se le puso adelante y, como su personaje, hoy es un león que la rompe en “Días de Gallos”.

Unos días antes del estreno, Ecko habló con Diario Los Andes y contó cómo llegó a ser León y el lugar que ocupa la música en su vida.

-¿Cómo estás con esta movida del estreno de la segunda temporada?

-Bien, contento y ansioso porque ya quería que salga. Se grabó hace bastante y muchos me preguntaban en qué fecha salía. La gente también me lo pedía, me mandaban un montón de mensajes preguntando cuándo sale la segunda temporada. Así que, contento y vamos a ver qué repercusión tiene.

-¿Cómo fue que te llegó la propuesta?

-En principio, fue en pandemia. Me acuerdo que no había nada que hacer. Estaba en mi casa y no sabía para dónde iba mi vida, no sabía qué hacer. Un montón de shows, un montón de cosas que se venían muy importantes para para mí y para mi música se habían cancelado. Me acuerdo que tenía que pactar una gira a México, me iba para España, me iba para todos lados y me agarró la pandemia. Obviamente, me deprimí porque era algo muy importante que se venía para mí. En el medio de la pandemia surge esta oportunidad que yo quería hace mucho tiempo, que era actuar y poder estar en una serie o película. Al principio me contactaron para ver si quería estar, si estaba disponible y yo dije que sí. Cuando me pasaron los guiones y leí las historias, automáticamente fui yo a pedir el papel de León. Después, hice un casting por zoom medio incómodo, porque bueno, era plena pandemia y no había forma de vernos personalmente con nadie, y así fue como surgió en el casting con la coach María Laura, una genia que me ayudó muchísimo, la creación del personaje.

-Vos pediste este personaje porque un poco sos vos, cuenta tu historia. ¿Cómo fue ponerse en la piel de León, siendo vos también protagonista de muchas de esas historias?

-Cuando vi el personaje de León, si bien tiene algunas diferencias en su vida personal, tiene mucha similitud en lo que es conocer el ambiente de la música y estar bastante solo dentro de ese mundo. En mi caso, si bien fui conociendo amigos y haciéndome conocidos y colegas dentro del mundo del freestyle, realmente empecé prácticamente solo. No tenía otros amigos que rapearan y que fueran a las competencias, así que a todos lados, casi siempre iba solo. Era como como el nuevo de ese mundo, un poco lo que se ve de León cuando vuelve a la ciudad, cuando vuelve a las plazas, así que eso me ayudó mucho al desarrollo del personaje, y me traía muchísimos recuerdos mientras grababa.

-¿Cómo te llevás con el elenco?

-Bien, pude conocer a muchísimos grandes actores, grandes personas como Ángela (Torres), Andy (Tomás Wicz) y Carlos (Portaluppi) , que también me ayudó mucho. En esta nueva temporada, Guido y Tomás Fonzi fueron con los que me tocó compartir muchísimo. También Stefi (Roitman) y Delfi (Chavez). Compartir con “Klan”, con “Stuart”, con “Cacha” y con “Roma” estuvo bueno. Me llevé muy buenos recuerdos de los rodajes, estuvieron buenos, fueron divertidos.

-Y con respecto a esta nueva temporada, ¿cómo te sentís vos en el rol de actor?

-Bien, es raro considerarme actor, todavía. Esta segunda temporada me la tomé más tranquilo. En la primera temporada estaba muy nervioso y estaba acostumbrándome también al ritmo de trabajo de la actuación, que es diferente. Es como un videoclip larguísimo todos los días. Imaginate que nosotros estamos acostumbrados a grabar videoclips seguidos, pero no todos los días. Y un videoclip es bastante desgastante. La jornada de grabación es bastante desgastante y más en la serie, en donde, tal vez, un plano dura 10 segundos, pero nosotros lo hicimos 15 veces. Es desgastante, son muchas horas, pero fue un proyecto en el que yo sabía que iba a ser así y le puse mucha dedicación. Esta segunda temporada se me ve más suelto, se me ve más canchero también, por el tipo de vida que va a llevar León.

-Sin spoiler, por supuesto, ¿con qué se va a encontrar la gente en esta nueva temporada? ¿Con qué León o en qué situación?

-En la primera temporada ya se lo ve terminando en lo más alto. En esta segunda temporada se van a ver, a raíz de ese éxito que va teniendo, todas las cosas buenas, y a la par todos los problemas que le puede traer la fama. La plata, problemas con su familia, problema con sus amigos, irse a vivir a otro lado, separarse de su familia y sus amigos, que eso es lo que lo que más lo va a perjudicar a León. Se puede decir que le va a ir bien en la música, pero en la vida personal empieza a tener muchísimos problemas, que eso es algo que puede pasar y, de hecho, me ha pasado a mí en diferentes situaciones como Ecko, así que también ahí hay muchas similitudes en muchas cosas que le fueron pasando a León.

-¿En algún momento de este camino actoral, te replanteaste dejar la música y dedicarte exclusivamente a esto?

-Creo que nunca podría dejar la música del todo, si bien quizá en algún momento pensé en dejarla como un trabajo, pero nunca como un hobby. Es una de las cosas que más me apasionan en la vida, nunca podría dejarla. Convivo con la música 24/7 en mi vida, me despierto y escucho música, me voy a dormir escuchando música. Necesito crear música casi todos los días, es algo que me gusta mucho. En estos momentos, en mi vida, la actuación está en un segundo plano. Claramente la música está primero y no me planteo dejar la música, pero sí me gustaría seguir en el mundo de la actuación.

-Sos muy joven y ya tenés una sesión con Bizarrap, no te le achicaste a nadie en las batallas de gallos, ¿cómo viviste vos tu paso por la música, hasta ahora?

-Viendo todas esas cosas, me considero un poco vieja escuela de la nueva generación argentina. Siento que soy como de la primera camada del quinto escalón, de la de los primeros que salimos y que estuvimos en el lugar y en el momento correcto que pasó todo. La sesión con Bizarrap fue en el momento que, claramente, no era este éxito de Bizarrap, sino que era Ecko ayudando en el nuevo proyecto de Bizarrap. En la música también hice muchas colaboraciones con gente que terminó triunfando muchísimo y me pone contento. Es un largo camino, acabo de cumplir 24 años. Empecé muy chico. A los 16, 17 años ya estaba ahí en la ola del freestyle, así que todavía queda un largo camino.

