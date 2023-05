Lo que se viene en junio en el streaming: los cuatro estrenos de series que no te podés perder

Como cada mes las plataformas de streaming apuestan por distintos estrenos que se suman a los abultados catálogos para ver en casa.

Y junio es uno de los meses más esperados por los fanáticos de varias producciones internacionales que debutan con nuevas temporadas.

Un repaso por las más destacadas que estrenan las próximas semanas.

LA SEXTA TEMPORADA DE “BLACK MIRROR”

La reconocida serie de ciencia ficción “Black Mirror” finalmente estrenará su sexta entrega. Después de cuatro años de espera, en junio debutarán los próximos cinco capítulos por la pantalla de Netflix.

La producción de ciencia ficción que muestra una era en la que la tecnología causa terror en la humanidad, llega el próximo mes, aunque la plataforma aún no confirmó la fecha exacta. “Te lo preguntabas. La esperabas. Te lo advertimos. Vuelve ‘Black Mirror’, de Charlie Brooker, con su sexta temporada, la más impredecible, indescriptible e inesperada hasta el momento”, es el prometedor adelanto que hizo Netflix al respecto.

En esta nueva entrega, la serie está protagonizada por Aaron Paul, Salma Hayek, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, entre otros.

“Black Mirror” se convirtió en una de las series más exitosas de la plataforma y en junio volverá para dar batalla con varias sorpresas.

LA SEGUNDA TEMPORADA DE “AND JUST LIKE THAT”

Para los fanáticos de “Sex and the City”, la llegada de “And Just Like That” marcó un antes y después en la vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte Charlotte York, protagonistas de la exitosa serie de los ‘90.

Y la cadena HBO Max ya lanzó el trailer de la segunda temporada, uno de los estrenos más esperados del mes.

Los adelantos muestran que la vida de estas tres amigas parece estar en paz. En el trailer se puede ver a Carrie creando nuevas relaciones de amistad y sexo casual. Por su parte, Miranda le da una nueva oportunidad a su vida amorosa llevando a otro nivel su idilio con Che, mientras que, Charlotte lidia con nuevos problemas adolescentes y las vicisitudes que significan ser una ama de casa de tiempo completo.

Pero más allá de los pasajes cómicos y su vida glamourosa en Nueva York, el final del trailer promete un giro en la historia, con el regreso de Aidan a la vida de Carrie.

La serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis estrenará su segunda entrega el 22 de junio, por HBO Max.

EL FINAL DE BARRY

Otra de las grandes apuestas de HBO Max es el final de la cuarta temporada de “Barry”. Muchos comparan el fenómeno de esta ficción con “Succession”.

La comedia de Bill Hader ha marcado el que es el gran giro de estos últimos episodios. Y el 12 de junio llega el episodio final por HBO Max.

La trama de la serie se centra en Barry, un sicario con depresión, que es contratado para asesinar a un aspirante a actor. Cuando sigue a su objetivo hasta una clase de actuación, Barry se siente atraído por el grupo y decide cambiar de carrera. Pero el pasado criminal no lo dejará.

Todo indica que en este nuevo y último episodio la serie pegará un salto de ocho años y a partir de ahora vamos a ver la nueva vida de Barry, Sally y su hijo.

Según el propio guionista y director, surgió de una de las ensoñaciones del personaje allá por la temporada 1, en la que se vía con Sally y un pequeño chico. Una idea que resurgió a la hora de empezar a hablar de la temporada 4 y ver cuál sería el futuro de Barry una vez que se fugue de la cárcel y se vaya con Sally.

LA TERCERA TEMPORA DE “THE WITCHER”

Nominada a los premios Emmy, el 29 de junio estrena por Netflix el primer episodio de la tercera temporada de “The Witcher”.

En esta nueva entrega “Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones”, anuncia el anticipo.

La primera entrega de la temporada continuará con la actuación de Henry Cavill, quien anunció la salida de la ficción. Pero aunque el peso del actor y el personaje en la producción es muy grande, Netflix decidió continuar con la historia.

En pos eso, que para el volumen 2, que se estrenará el 27 de julio, el personaje de Geralt de Rivia lo interpretará el actor australiano Liam Hemsworth.