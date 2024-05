Gran Hermano: Quién es el nuevo líder de la semana y que función tendrá en los próximos días

Este martes, a pesar de que el miércoles no habrá gala de nominaciones – si eliminación, ya que se irán dos visitantes-, se definió el liderazgo en Gran Hermano.

En la mañana de ese día, se supo que Nicolás y Bautista se impusieron en la primera parte de la prueba y clasificaron a la final que se definió en el vivo de la noche.

Ambos tuvieron que demostrar su destreza al manejar un auto de juguete en un extenso y complicado circuito de carreras con la meta de y lograr un tiempo acotado.

Tras conocerse que los dos integrantes de Los Bros se metieron la final, el resto de la casa perdió las esperanzas de que puedan perder fuerzas y sacarlos de a poco de la casa cuando resta poco para la última gala del certamen.

Finalmente, en casi un tiempo récord y sin inconvenientes, Bautista Mascia se impuso y es nuevamente líder de la semana, rol que ocupa por quinta vez.

Cabe recordar que el uruguayo tendrá un beneficio extra a los que se conoce, dado que al ser una semana donde se van a ir eliminado los visitantes, Mascia podrá elegir sacar a uno el día jueves, dejando solo cuatro en la casa (hoy se irán dos de los siete que continúan), que definirán al ganador de una casa.

Un concursante se quedó con el liderazgo.

Es el voto del público quién terminará de definir la placa de cuatro acompañantes y el domingo, Santiago del Moro despedirá a los tres menos votados, dándole al ganador de la casa, la posibilidad de quedarse hasta el miércoles y ser parte de la gala de nominación.

Un visitante ganará una casa

Qué pasará con el liderazgo de Bautista durante la semana

Si bien no habría inconvenientes para que Bauti pueda llevar con normalidad su rol, en caso de romper las reglas, debería quedar en manos de Facundo Chen, el amigo de Martín Ku, que se impuso la semana anterior.

Si Chen es eliminado hoy, se lo deberá trasladar a alguien. Por lógica, lo hará a un Bro o al mismo Chino, por lo seguirán beneficiados, tanto los originales, como sus compañías.

Además, como no hay gala de nominación, Bautista no es inmune a recibir votos la semana que viene, dado que el martes, habrá otra prueba del líder, de la cual aún no se determina si podrá participar.