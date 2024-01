Gran Hermano 2023: Sabrina se aprovechó de la inocencia de Alan y le confesó algo que lo dejó paralizado

A pocos días de cumplirse un mes de aislamiento dentro de Gran Hermano, ya se protagonizaron varios momentos amorosos, donde siempre Alan es protagonista.

Lo cierto es que Alan Simone, actual líder de la semana viene intentando desde hace rato conquistar a alguna de las chicas. Al principio falló con Rosina. Luego, lo intentó y parecía lograrlo con con Denisse y ahora el blanco es Sabrina Cortez.

Sabrina coqueteó con Alan y alarmó a todos.

En la última semana ambos pasaron mucho tiempo juntos y toda la casa habla de ellos. Pero en medio de esto, la contadora e influencer mendocina lanzó una confesión súper inesperada cuando hablaba con el joven oriundo de Chivilcoy.

Juntos en el patio y luego de jugar con las sábanas y decirse que “no podían estar el uno sin el otro”, ella le dijo: “Basta que ya veo que nos shipean”, dejando entrever que podrían relacionarlos y crear un romance.

“Como Marcos y Julieta, pero Julieta tenía novio”, destacó a Alan, haciendo alusión a lo que se vivía fuera de la casa cuando Marcos Ginocchio y Juli Poggio interactuaban. Fue allí cuando ella sostuvo; “Yo no tengo novio. Tenía”.

Sabrina coqueteó con Alan y alarmó a todos.

Sabrina coqueteó con Alan y alarmó a todos.

Sabrina coqueteó con Alan y alarmó a todos.

A pesar de que Alan lo dejó pasar por alto, todavía lo que pasó es un enigma, ya que ella entró estando en pareja al reality – afirmó que lleva 7 años- y no se sabe por qué tuvo este comentario.

Según los panelistas del debate, se puede tratar de una estrategia, aún más en la semana donde tiene el liderazgo y el poder de poner en placa a quién deseara. Justamente, Rosina, es quién tendrá que esperar al domingo para saber si sigue en Gran Hermano.

Denisse no se quedó callada y le marcó la cancha a A Alan

En medio de esto, Denisse se sinceró al hablar con Licha y Martín, compañeros más cercanos a Alan y les contó lo que sentía. En este sentido confesó que se la “comió” y que por eso ahora le choca verlo con Sabrina.

“Hace más de tres semanas me viene endulzando la oreja. Entonces yo pensé, bueno le debo gustar. Pero te juro que yo no hice nada”, indicó. “Es por eso que me sorprendió esto con Sabrina”.