Gran Hermano 2023: el voto de la gente volvió a sorprender y “Furia” cantó victoria

Este lunes, hubo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano y el resultado dejó a más de uno con más dudas que certezas. Resulta que ante la placa en la que estaba todo el grupo de “Furia” y Alex, la gente decidió y eliminó al único varón nominado, algo que, en la lectura de la casa, deja a Juliana como la gran ganadora con dos eliminaciones en las que zafa.

Santiago Del Moro fue el encargado de ir sacando a los menos votados de la placa y para el final dejó a Juliana y Axel. Las caras de preocupación en algunos y de alegría en otros, mostraba la gran división que hay entre los participantes. El bando de Sabrina y los varones rogaban que la participante más polémica de la casa se fuera, algo que, claramente, no pasó.

Si uno leyera entre líneas, podría decirse que hubo cierto esfuerzo de la producción por inducir los votos. Ya no se disimula a quién quieren cuidar y a quien no. En una seguidilla de extractos de lo que pasó en la casa, se mostró lo peor del grupo de Furio, pero no fue suficiente.

Primero la mostraron a Carla, “La Chula”, hablando mal de toda la casa. La mujer no dejó títere con cabeza y repartió “veneno” por todos los participantes. Fue, particularmente, muy dura con Florencia, a quien criticó por estar “pasando el curriculum” cada vez que hablan.

Al parecer, esta participante se convirtió en la nueva víctima del grupo de “Furia”. En otro de los clips que mostró Del Moro se puede ver cómo el grupo de mujeres aliadas con Juliana le roban cigarrillos a Florencia y, delante de ella, fingen demencia como si no supieran nada.

La otra víctima de este grupo es Sabrina. La mendocina decidió que no podía seguir durmiendo en la misma habitación que este eje del mal, y se fue a dormir al sauna. Los varones, con Lisandro y Bautista a la cabeza, quisieron convencerla de dormir en su habitación, pero la joven no quería saber nada, hasta que aflojó, pero no le iban a hacer las cosa tan fácil.

Como la joven no tenía cama en la habitación de los chicos, uno de los chicos llevó una colchoneta del patio para que la mendocina pudiera dormir con ellos, pero Catalina no se la iba a hacer tan facil. Cuando otro de los chicos fue a buscar la frazada, la que el primer día se acercó a Sabrina para que la salve y después le dio la espalda, saltó prendida fuego de la cama y fue a quejarse directamente con Gran Hermano porque estaban moviendo muebles de la casa, algo que está prohibido.

Gran Hermano no le dio la razón y la mujer quedó masticando bronca mientras la mendocina durmió con los varones, en paz. Pese al intento solapado de la producción por mostrar lo peor del grupo de “Furia”, la gente, este año, parece que avala este tipo de conductas y las sigue dejando en la casa.

Seguí Leyendo