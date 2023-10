Georgina Barbarossa, filosa con Jésica Cirio tras el mano a mano en La Peña de Morfi

Georgina Barbarossa entrevistó mano a mano a Jésica Cirio en La Peña de Morfi tras el escándalo que se desató con su exmarido, Martín Insaurralde, por el que los dos fueron imputados. Tras la nota que la conductora le hizo a su compañera, fue picante al referirse a la charla íntima que mantuvieron.

Luego de que Cirio fue imputada por “lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”, Telefe le dio la posibilidad de defenderse públicamente en “El noticiero de la gente” y en el programa que ella conduce los domingos al mediodía, donde habló con Barbarossa.

Tras las repercusiones de la charla entre ambas conductoras, Georgina fue consultada por el notero de A La Tarde sobre cómo se sintió ella y Cirio con la nota que dio qué hablar. “Estar casada con un hombre que tiene semejante nivel de corrupción, es complicado”, lanzó la actriz.

“No me parece normal esa cantidad de gastos y ese ritmo de vida”, opinó sobre el estilo de vida que llevaban tanto Cirio como quien fue su pareja durante casi 10 años.

“La verdad es que cómo no te das cuenta que está gastando fortuna y millones y millones cuando la gente no tiene qué comer. Eso es lo que me indigna”, expuso furiosa, por las declaraciones de Cirio.

La conductora y modelo afirmó que está atravesando una gran angustia producto de romance de su exmarido con Sofía Clerici. Gentileza: La Nación.

Georgina Barbarossa, picante sobre el capital de Jésica Cirio

Luego, reconoció que su compañera trabaja desde que era muy chica, pero comparó con su carrera, la que también es muy extensa, y asegura que no ganó tanto dinero en tantos años de trabajo. Al respecto, el cronista le preguntó: “¿Tenes los autos que tiene Jésica Cirio?”. A lo que ella de forma irónica respondió: “Te juro que no, ni las carteras”.

A la pregunta de si se enojó con su compañera, dudó por un momento, pero intentó justificarla: “No, porque a veces cuando estás enamorado uno no se da cuenta”.

Jésica Cirio rompió en llanto tras el escándalo con Martín Insaurralde (Captura de pantalla)

