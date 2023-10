Los detalles del divorcio entre Martín Insaurralde y Jésica Cirio: rumores, escándalos y dudas sobre sus bienes

El divorcio entre el político Martín Insaurralde y la modelo y conductora Jésica Cirio ha sido un proceso tumultuoso, marcado por rumores, escándalos y dudas sobre la división de sus bienes. Aquí, te presentamos todos los detalles de esta historia que captó la atención de la opinión pública argentina.

El trámite de divorcio entre Martín Insaurralde y Jésica Cirio comenzó el 4 de abril pasado en el juzgado de familia número 10 de Lomas de Zamora. A pesar de la reputación de Insaurralde como político hábil en generar consensos, el proceso de acuerdo fue complicado. En el proceso se vieron las caras 4 veces, detalló Nicolás WiñazKi en una nota de Clarín. Finalmente, lograron acordar detalles financieros y responsabilidades relacionadas con su hija en común.

Sin embargo, desde que se formalizó el divorcio, la vida de ambos tomó caminos inesperados que generaron polémica. Rumores en círculos de celebridades insinuaban nuevas vidas de solteros y amoríos de ambos. Pero lo que sacudió el escenario político fue la versión de que Insaurralde había transferido alrededor de 20 millones de dólares a Cirio para finalizar su matrimonio, dinero que supuestamente fue depositado en una cuenta a través de una transferencia internacional con un paso por una cuenta bancaria en Uruguay.

Este escándalo generó conmoción en la opinión pública y el mundo político. Mientras Insaurralde negaba tales acusaciones, las redes sociales se llenaban de imágenes y videos que mostraban un viaje secreto que había realizado a Marbella, España, donde se encontró con la empresaria de lencería erótica Sofía Clerici. Las fotos y videos de este viaje en un lujoso yate, con regalos caros como carteras Louis Vuitton y un Rolex, dejaron en shock a la opinión pública y a la dirigencia política.

Así surgió el amor entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Esta revelación obligó a Insaurralde a renunciar a su cargo. En menos de cinco días hábiles, él, Cirio y Clerici fueron imputados en varias causas que investigan enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El patrimonio de Insaurralde, según su última declaración jurada de bienes correspondiente a 2022, es considerablemente modesto en comparación con el estilo de vida que se hizo público a través de los videos de Clerici. Esta discrepancia llevó a una disputa por bienes que supuestamente no están registrados por el ex intendente de Lomas de Zamora. En el no declara los inmuebles en los que es público que vive ahora solo, ni los que compartía con la conductora de “La Peña del Morfi”y cero autor. Solo declaró menos de 700 mil pesos de ahorros.

El divorcio oficial entre Insaurralde y Cirio incluye un acuerdo de “cuidado compartido” para su hija y un compromiso de Insaurralde de proveer para su educación, salud y desarrollo integral. Además, debe pagar una cuota mensual de alimentos equivalente a la mitad del monto de la Canasta Básica Total, tipo 2, según el INDEC, que asciende a aproximadamente $142,343.46.

Además, desde Clarín publicaron que más allá del acuerdo del divorcio formal entre ambos, existe una disputa informal por los bienes no declaradas por Martín Insaurralde. Jésica Cirio dijo sobre el divorcio en una entrevista en Telefe: “Firmamos el divorcio pero no un acuerdo”.

Jésica Cirio rompió el silencio en Telefe sobre el escándalo con su ex Martín Insaurralde (El noticiero de la gente)

Ezequiel Miedvietzky un empresario inmobiliario que estuvo presente en el casamiento y expresó unas palabras conmovedoras en la ceremonia, construyó inmuebles de vanguardia en varias partes del mundo, pero sobre todo en Miami. Junto con otros empresarios del real state y financistas participaron de un proyecto de urbanización en ese distrito que fascinó a Insaurralde.

Incluso el político participó de la inauguración de Las Lomitas Street & Residences en Miami. Es una obra inmensa con una calle de comercios y una torre de departamentos de alto valor.

El lazo entre Martín Insaurralde y el grupo desarrollador DMAZ; el empresario Diego Mazer; el financista Nicolás Matteo y un estudio de diseño llamado BMA arquitectos es muy estrecha. Ellos habrían convencido al político de vacacionar junto a Jésica Cirio varios días en Miami en los inmuebles que construyeron. Por eso, la disputa informal entre ambos se centraría en esa ciudad de Estados Unidos, en el distrito de South Beach.

SEGUÍ LEYENDO: