Hace 10 años Natacha Jaitt y Elisa Carrió habían denunciado el presunto lavado de dinero de Martín Insaurralde

El escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici terminó por salpicar a su ex esposa y madre de su hija Chloe, Jesica Cirio. El ex jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires y la vedette fueron denunciados por enriquecimiento ilícito a causa de costosos viajes y regalos. En este contexto, salieron a la luz viejos tuits de Natacha Jaitt y un video de Elisa Carrió denunciaron el presunto lavado de dinero de Insaurralde.

“Natacha avisó sobre el lavado de dinero (Insaurralde - Jesica Cirio) ¡Año 2013!”, reposteó, Ulises Jaitt, un mensaje de su hermana que tenía el siguiente texto: “‘Está pagando Cirio’, dice Mariana. NO, cariño... Está lavándole el dinero la Cirio, mamita”, sentenció por aquel entonces.

El mensaje de Natacha Jaitt.

El tuit que expuso Ulises data del 21 de noviembre de ese año, momento en el que, según parece, Natacha se estaba haciendo eco de una noticia sobre Insaurralde y Cirio, brindada en el “Diario de Mariana”, medio que también citó. Sin embargo, no fue la única advertencia que hizo ante el tema.

“Sus primeros ‘goles’ fueron la Cirio a Dubái, donde en 48 horas ganó 80 mil dólares. Ahí se juntan jeques en un barco anclado a orillas de Emiratos”, denunció la modelo. En otro de sus posteos, también levantó una nota que contenía el título: “Se le complicó a Insaurralde: Lo vinculan a una banda que ganó 4 mil millones con facturas truchas”, expuso una presunta maniobra de corrupción.

La denuncia de Carrió

Con respecto a Elisa Carrió, se viralizó un video en el cual se la muestra como invitada en el programa de Mirtha Legrand.

En ese momento, la diva de los almuerzos le consultó a la funcionaria -con algo de malicia y un poco a modo de escrache- si no se arrepentía de haberle dicho “gato” a Jessica Cirio. Todos los invitados estallaron de risa en un momento claramente incómodo pero Carrió no se achica antes la respuesta ni la esquiva y le responde: “Yo no lo dije en público”. Mirtha le dice “Es muy fuerte eso” y Lilita retruca: “El problema es si es verdad”.

El intercambio generó cierta incomodidad entre los invitados, especialmente en el conductor Julián Weich que reía nervioso. Luego, Carrió lanzó una de las frases más polémicas y, al parecer, premonitorias: “Conozco demasiado y todos saben demasiado. No lo dije en público. Es lo más que puedo decir. Y no me digan más porque es terrible lo que sé”. Weich interviene y señala que es triste escuchar que tienen diferencias y Carrió se enoja y le contesta: “Lo que es triste es la verdad”.

Esta conversación entre Carrió y Legran tuvo lugar en el año 2014.

