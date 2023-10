Furia en las redes porque Jésica Cirio siguió en “La peña de Morfi”: “Cara de piedra”

A pesar del escándalo judicial, la modelo Jésica Cirio, exesposa de Martín Insaurralde imputada por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, siguió sin problemas con la conducción de “La peña de Morfi”, el programa que Telefe emite los domingos al mediodía. Pero esta vez, los televidentes expresaron su rechazo a través de las redes sociales.

Tal como había anunciado en la entrevista que dio al “Noticiero de la gente”, Jésica Cirio continúa al frente de “La peña de Morfi” pese a la investigación de la Justicia en su contra. El domingo pasado, Diego Leuco estuvo ausente por un viaje programado con los chicos del streaming de “Luzu TV”, así que volvió Georgina Barbarossa, recuperada de una cirugía.

El dúo Barbarossa-Cirio fue cuestionado por los televidentes, quienes manifestaron su malestar contra Telefe por la decisión del canal de mantener a la modelo imputada por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en un programa caracterizado por la fiesta y la música.

En X/Twitter, así como en muchos posteos de Instagram, los usuarios no perdonaron a Cirio y Telefe, dejando duros mensajes durante la emisión de “La peña de Morfi”.

“Cirio a cara de piedra en la peña del morfi”, dijo @PapaAceituna. El usuario @AleAlesalinas5 sumó: “Un programa que era para la familia ahora ya no lo es. Cómo puede caer tan bajo La peña del morfi. Ya saquen a la chorra de la Jesica Cirio y hagan el programa de la cual verdaderamente es, La PEÑA! no un programa para limpiar la imagen de corruptos, al otro ni espacio le dieron y a esta sí, el papel de carmelita descalza ni le queda a esta mujer”.

“Con el mismo criterio que apartaron a Jey de la conducción de la Peña (causas judiciales) deberían haber apartado a la Cirio ya que este caso de corrupción nos afecta a todos los argentinos. Qué falta de respeto al público, TELEFE”, señaló @Clo_Luduenia.

En Instagram, el enojo fue mayor en distintas publicaciones referidas a “La peña”, pero con Luciano Pereyra y el Chaqueño Palavecino como protagonistas.

“Qué lastima que la Cirio sigue riéndose en la cara de todo el pueblo. No le creo nada. Le gustó vivir de nuestro dinero por 10 años!! No veo mas la peña hasta que se vaya la Cirio”, comentó @celinaprof.

“Las caras de todos súper incómodos, no la quiero ver más a esa mina toda la vida laburando para pagar sus lujos larecnchade...”, expresó @andreitaa_gisellee. “La cara de piedra de Cirio! Pobre Rozín, no respetan nada”, añadió @sylvanamor.

Jésica Cirio habló de Insaurralde en “La peña de Morfi”

Entrevistada por su compañera Georgina Barbarossa, Jésica Cirio habló en “La peña de Morfi” de la difícil situación que atraviesa. No dio muchos más detalles a lo ya dicho en el reportaje del noticiero.

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, dijo la modelo.

Georgina en un momento le preguntó: “En esos 10 años, ¿podés relatar qué actividades hacía tu marido?”. Y Cirio contestó: “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi”.

Sumó: “Mi vida siempre fue igual, los viajes de él fueron a partir de 1993 y yo no estaba casada con él ahí, me casé en el 2014. Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo. Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo”.

