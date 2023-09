Gabriela Trenchi propuso crear la “Ley Silvina”: de qué se trata y todos los detalles

Gabriela Trenchi está pasando un momento delicado en su vida. Recientemente, brindó una entrevista para “América Noticias” (América), donde propuso hacer la Ley Silvina. Asimismo, explicó de qué se trata y cómo beneficiaria a las personas.

Cabe recordar que hace pocos días, la empresaria textil sufrió un esguince de tobillo, tras subir una escalera. Esto ocasionó que no pueda estar presente en el entierro de la modelo argentina, Silvina Luna. Según las fuentes cercanas, se encuentra muy “frágil”.

Durante el programa “América Noticias”, Trenchi contó cómo fue su accidente: “Me caí de la escalera en el local mientras trabajaba, me golpee mucho la cola, entre que me duelen mucho los granulomas, tengo el coxis y la cola doloridos, no me puedo ni sentar, y encima tengo un esguince de tobillo”.

Posteriormente, agregó que gracias a que se inyectó una medicación, su golpe no llegó a convertirse en una fractura. Además, aclaró que sin eso, hoy estaría internada, debido a la fragilidad que tiene en sus huesos, debido al calcio que despide por el material que supuestamente le puso Aníbal Lotocki.

Gabriela Trenchi habló de su salud

Tras ser consultada, Gabriela comentó de qué se trata la Ley Silvina: “La causa de la ley de Silvina Luna es algo que queremos que salga que es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando”.

Por último, Trenchi aclaró que cree que hay más de siete mil personas que fueron inyectadas por Lotocki. También, agregó que constantemente recibe miles de mensajes de personas que dicen ser víctimas también del cirujano, pero que no salen a hablar por miedo.

Gabriela Trenchi habló de la "Ley Silvina"

Tremendo audio de Gabriela Trenchi en el que fulminó a Aníbal Lotocki tras su última internación

Tras estar internada hace pocas semanas, Gabriela Trenchi habló sobre su actual estado de salud y fue tajante al hablar sobre Aníbal Lotocki. Además, mostró su preocupación por todo lo que está sucediendo alrededor del polémico cirujano.

Sobre el material que supuestamente le inyectó el médico, dijo: “Esto me está trayendo problemas al intestino, porque esto te trae otros problemas. No te morís por el material en sí, sino te morís por miles de cosas que trae este veneno que me inyectó. Como pasó con Mariano, como está mal Silvina y así vamos cayendo de a una con distintas dificultades”.

