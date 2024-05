Furia se volvió a cruzar con Mauro y corre resgo su permanencia en la casa

La tensión en Gran Hermano alcanzó un nuevo pico cuando Juliana “Furia” Scaglione y Mauro D’Alessio se enfrentaron nuevamente en la casa, agregando un nuevo capítulo al drama que ha envuelto a los participantes en las últimas semanas.

Esta vez, el conflicto se desencadenó en la cocina, donde Furia protagonizó un altercado con Darío mientras éste lavaba los platos.

Furia nos volvió totalmente insanos: ¿Acaso ella es la única culpable? (Captura de pantalla)

Durante la tarde, los gritos resonaron una vez más en la casa cuando Furia confrontó a Mauro, dejando atónitos a Bautista y Darío, quienes se encontraban ocupándose de las tareas domésticas en ese momento.

Aunque el motivo exacto de la disputa aún no se ha esclarecido, un video compartido en redes sociales capturó a Juliana Scaglione lanzando acusaciones a viva voz contra Mauro D’Alessio, con quien ya había tenido un fuerte enfrentamiento el fin de semana pasado.

El choque de Furia con Darío

La situación se volvió aún más tensa cuando Furia ingresó a la cocina y se dirigió a Darío con agresividad, respondiendo a su mirada de manera confrontativa. “¿Qué? ¿Ahora le vas a ir chupar la p... Cuando me miras con esa cara de ‘por qué tocas a mi nene’. ¿Qué me miras? Hablame si me vas a mirar”, espetó Furia, dejando a Darío desconcertado ante la inesperada reacción.

Ante el intento de Darío por encontrar una explicación, Furia continuó con sus reproches. “¿A quién? ¿Por qué supones cosas? Te miré, anda más. ¿Cómo no te voy a poder mirar?”, replicó Darío, tratando de calmar la situación que se estaba volviendo cada vez más tensa.

La reacción de Furia con Darío evidencia un ambiente volátil en la casa de Gran Hermano, donde los roces entre participantes no parecen tener fin. Esta situación se suma a la reciente sanción impuesta a Furia por parte de la producción del programa, que incluye estar permanentemente nominada, la imposibilidad de ser salvada por el líder de la semana y la ausencia de beneficios como la inmunidad.

La tensión en la casa sigue en aumento mientras los espectadores esperan ver cómo se desarrollarán los próximos episodios de Gran Hermano con un elenco marcado por las disputas y las rivalidades.