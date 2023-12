Fito Páez hizo llorar a la locutora de Andy Kusnetzoff con una propuesta que la dejó helada

Este miércoles a la mañana, Fito Paéz sorprendió a Evelyn Botto con una invitación que la dejó llorando y sin saber qué decir. Resulta que el músico rosarino la invitó a cantar en el cierre de su gira de los 30 años de “El amor después del amor”, el 16 de diciembre en el Estadio Uno de La Plata.

Evelyn Botto, que además es una gran cantante y actriz de doblaje, se enteró en vivo y no pudo contener las lágrimas con tamaña invitación. La producción armó esta sorpresa con la complicidad de Carlos Vandera, músico y amigo de Fito, quien le insistió en que escuchara cómo canta Evelyn en medio de una jornada de trabajo con su novela.

Vandera quería, a toda costa, que Fito escuchar a la locutora cantar en los viernes de karaoke de “Perros de la calle”, en Urbana Play. Fito Páez estaba convencido que se trataba de Emme, la hija de Lito Vitale, quien es corista de la banda de Páez.

Al principio, Evelyn no lo podía creer y no pudo contener las lágrimas al darse cuenta que sí, que su gran sueño estaba muy cerca de cumplirse.

Quién es Evelyn Botto

Esta mujer de 31 años es locutora, actriz de doblaje y cantante. Nació en Morón y es lo más de barrio que vas a ver. Desde el 2020 trabaja con Andy Kusnetzoff y la rompe. Sobre cómo llegó a “Perros de la calle”, Evelyn se sincera y cuenta que fue casi de casualidad.

En una entrevista contó que un productor vio su perfil de instagram y le hicieron un casting. “¿Cómo te ves en Perros?”, le preguntaron a Evelyn y ella respondió, “creo que bien, por qué me estás preguntando”. “Y así empecé en el programa de a poquito, los viernes, y después me quedé con Andy (Kusnetzoff). Todo lo que pasó en el programa con la incorporación de Lizy Tagliani fue una locura y me estresé un montón. Al principio no la pasé muy bien porque estar sentada en esa mesa para mí era muchísimo, tenía el síndrome del impostor. Pensaba que en cualquier momento se iban a dar cuenta de que yo era una mentira, que no me lo merecía... Hasta que entendí que sí, me lo merecía y sí podía hacerlo”, relató la mujer.

Además, su rol de mujer fatal la llevó a trabajar con José María Muscari en Sex, y modeló para Jean Paul Gaultier.

Evelyn Botto, la locutora de Andy Kusnetzoff, invitada por el mismisimo Fito Páez a cantar en el cierre de su gira

Evelyn es íntima amiga de Dani La Chepi y participó en el primero video que grabó la influencer y en el que además sale el modelo Hernán Drago.

Al cierre del bloque, Evelyn habló con su hermano y hasta Fede Bal llamó preocupado a la radio porque la vio llorando. Un momento único para la locutora que no da más de la emoción.

