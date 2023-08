Fabián Doman dejó clara su postura ante los dichos de Diego Brancatelli: “Me podría haber llamado”

Fabián Doman fue acusado de soltarle la mano a Diego Brancatelli, durante aún estaba al frente de su conducción en Intratables. El conductor decidió aclarar la situación y comparó el tema con el reencuentro con Cinthia Fernández, cuando la convocó a su nuevo programa.

“Yo me quedé muy sorprendido por Diego, yo a Diego lo quiero mucho. Yo defendí mucho la permanencia de Diego, ustedes estaban. Yo defendí la permanencia de Diego, estuvo conmigo hasta el último segundo que yo estuve en Intratables”, lanzó el conductor al inicio de su entrevista en el programa de Eltrece.

Fabián Doman defendió su persona ante las acusaciones hechas por Brancatelli

“Nunca delante mío, en el último año, se planteó que Diego se fuera, ni lo planteé yo, ni lo planteó el canal. Era una figura de Intratables y para mí, agrego lo hubiera convocado de vuelta, ahora. No sé por qué no lo convocaron porque Diego era muy funcional al programa”, explicó Doman.

“A favor de Diego y quiero creer, estoy seguro, alguien le mintió, y Diego no me llamó, se enojó. Él me podría haber llamado y decir: “Che Fabián, me dijeron esto’”, le recriminó. “Para recordarle a la gente, había dado a entender como que vos habías pedido que lo sacaras del programa”, rememoró Nancy Duré, que vio la historia de lo sucedido bien de cerca.

“Al contrario, a mí en el canal me facturaban que yo bañaba a Brancatelli, inclusive en el grupo, en los chistes internos de Débora, Paulo, ‘tu defendido’. A mí me criticaban porque lo defendía a Diego todo el tiempo”, detalló el presidente de Independiente de Avellaneda sobre la protección dedicada a Brancatelli.

Fabián Doman recordó su distanciamiento con Cinthia Fernández

“Yo sé que Diego no es mala persona, estoy seguro, es una confusión. Nadie es suficientemente amigo como para no tener alguna vez algún desencuentro y nadie es suficientemente enemigo para no volver a encontrarse alguna vez”, sostuvo Fabián Doman que recordó el caso de Cinthia Fernández.

“Miren Cinthia. Con Cinthia no me hablé durante cuatro años, la llamamos el año pasado. Cinthia no hablaba conmigo nada porque hubo una nota hace años, a la ex suegra de ella que habló mal ella al aire. Yo, a la luz de la historia, podría haberla cortado un poco”.

“Cinthia se enojó conmigo, en parte tenía razón. Cuando el año pasado, la llamamos, me dejó en un audio hermoso, llorando, emocionada. ‘Nunca pensé que con la única persona que yo no me hablo del medio, es la única persona que me iba a dar laburo’. Y la vida es así, ¿por qué me pareció que había que convocarla? Ella servía para el programa, fue espectacular el laburo de Cinthia el año pasado a la tarde y la vida es así”, finalizó Doman.

