Fabian Doman contó su durísima historia de vida: “Conocí a mi padre recién a los 17 años”

Fabian Doman contó intimidades su infancia y su difícil relación con su padre, a quien conoció recién a sus 17 años. En diálogo con Infobae, el conductor sorprendió al revelar esta faceta de su vida y narró el primer encuentro con su papá: “Fue frio, distante y sus explicaciones fueron pobrísimas”.

Fabian Doman se encuentra en un gran momento laboral, con su nuevo programa ‘Momento D’, por la pantalla de El Trece, sumado a su candidatura pendiente como presidente del Club Atlético Independiente (las elecciones están suspendidas hasta nuevo aviso). El conductor tuvo un 2021 agitado, ya que renunció a su trabajo en ‘Intratables’ (América Tv) y a Radio La Red, para pasar a dirigir la empresa Edenor. A finales de año, se candidateó en el club de sus amores y a principios del 2022, volvió a la tele.

Por otro lado, el conductor sorprendió al contar en diálogo con Infobae que recién conoció a su padre a los 17 años. Doman explicó que su padre biológico, Rodolfo, se había ido cuando él tenía apenas unos días y que su madre, Leda Talice, se hizo cargo de todos los roles en la casa, con solo veinte años.

Fabian nació el 25 de junio de 1964 en pleno barrio Norte (Bs As), pero pasó la mayor parte de su infancia entre Salta y Formosa, donde se crió y se educó. El conductor contó detalles de esa infancia: “Lo más curioso es que las miradas apuntaban a mi mamá. ‘¿Cómo una mujer sola con un chiquito?’ era la pregunta más pesada. En esos tiempos había que estar sola con un chiquito por la vida, eh... Me eduqué en el Norte, primero en Tartagal y después en Clorinda, y fue la experiencia más formidable que un porteñito pueda tener”.

El conductor pasa por un gran momento laboral

“Al principio entablé una buena relación con mi abuela, la bobe. Con el tiempo le pedí conocer a su hijo. Es decir a mi papá. Una tarde nos citamos. No llegué a ese momento extrañándolo. Había pasado una vida sin saber nada. Entonces, todo es.... menos emocionante” confesó Doman.

Además, reveló que el parecido físico con su padre era notable pero que el “encuentro fue frío y distante”. Fabian aportó más detalles: “El me miró y me dijo ‘hay cosas que a tu edad no vas a entender’. Eso fue todo. Y tenía razón. Cuando fui papá me di cuenta de lo imposible que es no ver a un hijo. Sus explicaciones fueron pobrísimas. No aportaban nada. Así que sólo hablamos de política, como en los 4 o 5 encuentros posteriores que hubo”.

“El verdadero motivo sigue siendo un tabú familiar. Mi hermana Andrea, la mayor por parte paterna trabajó muchos años para encontrar la verdad. Y mis hermanos maternos, Iván y Maya, también hicieron mucho por mi historia. Más de lo que yo sé y de lo que se supone que yo sé. Y dicen que cuando se calla algo así, es porque se protege” agregó el conductor de ‘Momento D’.

Fabian está de novio con Viviana Salama, de 51 años

Para finalizar, dejó un mensaje para los padres en general: “No dejen de ver a sus hijos, en lo que sea, no pierdan esos momentos, aunque se caiga el mundo. La ausencia se “siente en lo más pequeño, en lo más cotidiano”.