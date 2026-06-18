18 de junio de 2026 - 11:57

Sin harina, sin azúcar y sin aceite: cómo hacer galletitas de naranja crujientes y húmedas por dentro

Con avena, almendras y jugo de naranja, esta receta busca una textura húmeda sin usar harina común ni aceite.

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Por Daniela Leiva

Las galletitas de naranja pueden ser una buena alternativa para acompañar el mate o el café sin caer en una receta pesada. Esta versión no lleva harina común, azúcar refinada ni aceite, y combina avena, almendras molidas, huevo y jugo de naranja para lograr una textura húmeda por dentro y apenas crocante por fuera.

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Sin recaer en complejas preparaciones y en ingredientes inalcanzables, esta receta de galletas sin harina y sin azúcar es tan sencilla como gratificante, ideal para quienes buscan opciones saludables para celíacos, diabéticos, o simplemente para cualquiera que desee reducir su consumo de harinas y endulzantes artificiales sin renunciar al placer.

La combinación de ingredientes de esta receta no solo aporta un sabor excepcional, sino también importantes beneficios nutricionales. Las almendras molidas son ricas en grasas saludables y proteínas, la avena suma fibra que promueve la saciedad y el tránsito intestinal, y la naranja nos inunda de Vitamina C y antioxidantes.

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El resultado es una galleta de textura suave, ligeramente húmeda por dentro y con ese toque crujiente justo que buscamos, perfecta para mojar en el café con leche o simplemente disfrutar en soledad, sintiendo cómo el aroma a naranja transforma su cocina en un refugio de paz.

Los ingredientes que ayudan a dar humedad y sabor

  • 2 naranjas (Utilizaremos la ralladura y el jugo)
  • 1 taza de almendras molidas
  • ½ taza de copos de avena
  • 1 huevo
  • ¼ cdta de esencia de vainilla (opcional)
  • ¼ cdta de polvo de hornear
  • Pizca de sal
  • Endulzante natural al gusto (stevia, miel o dátiles triturados)

E‍l paso a paso para obtener unas galletas de naranja perfectas

  1. Precaliente el horno a 180 °C (temperatura media).
  2. En un bowl de tamaño mediano, combine el jugo fresco y la ralladura de las dos naranjas. Incorpore el huevo, el endulzante natural de su elección y la esencia de vainilla (si opta por usarla). Bata estos ingredientes suavemente hasta que estén bien integrados.
  3. En el mismo bowl, agregue los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  4. Mezcle todos los ingredientes. Es crucial trabajar la mezcla hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa. Si la nota muy seca, puede añadir un poquito más de jugo de naranja. Si está muy húmeda, sume una cucharada extra de almendras molidas.
  5. Tome porciones de la masa, forme pequeñas bolitas con las manos y aplástelas ligeramente para darles forma de galleta. Dispóngalas sobre una bandeja de horno previamente cubierta con papel de hornear.
  6. Lleve al horno por un tiempo aproximado de 12 a 15 minutos. Deberán salir con un color dorado tenue en los bordes.
  7. Retire las galletas del horno y déjelas enfriar completamente sobre una rejilla. Al enfriarse, terminarán de adquirir su consistencia y estarán listas para disfrutar.

Qué endulzante conviene usar

Para endulzar estas galletitas de naranja se pueden usar dátiles triturados, stevia o un poco de miel, según el resultado buscado. Los dátiles aportan humedad y una textura más suave, mientras que la stevia permite mantener una versión más liviana. La miel también funciona, pero conviene aclarar que, aunque sea natural, suma azúcar a la receta.

Error común

Un error frecuente es agregar demasiada avena o almendra molida para “secar” la masa cuando parece blanda. Aunque al principio puede dar la sensación de que falta consistencia, excederse con los ingredientes secos hace que las galletitas queden duras o arenosas después del horno. Lo ideal es ajustar de a poco y dejar una masa húmeda, pero manejable.

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