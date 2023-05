Paulo Kablan se hartó de Diego Brancatelli por criticar al policía que mató al motochorro: “Inventate un país”

El caso del policía detenido por matar a un motochorro en Moreno derivó en un tenso cruce televisivo entre los periodistas Paulo Kablan y Diego Brancatelli.

Qué pasó con Paulo Kablan y Diego Brancatelli en C5N

La acalorada discusión sucedió en la edición de “Argenzuela” (C5N) del martes, donde Brancatelli reemplaza como conductor a Jorge Rial. El militante K cuestionó el rol del efectivo que vestido de civil asesinó de cuatro tiros al joven que quería robarle la moto en Moreno, provincia de Buenos Aires, remarcando que él “cree en la Constitución y en la Justicia”.

“Hay gente que está a favor de que la Policía actué así, y otros que creemos hay una Constitución, división de poderes y una justicia que es la que tiene que decidir el futuro de la gente”, opinó Brancatelli.

Pero Kablan, compañero del panel, lo corrigió y aclaró lo siguiente:” Estamos hablando de si es o no es delito. No es una religión esto, es la ley”.

“Estás haciendo una interpretación antojadiza”, siguió Kablan, a lo que Brancatelli respondió: “Es un tema de convicciones de vida”.

Kablan insistió, notablemente molesto: “Es un tema de legítima defensa, no de qué país queremos. No hay debate”. Brancatelli quería seguir polemizando, pero Kablan le lanzó al final: “Inventate un país”.

El descargo de Paulo Kablan, harto de Diego Brancatelli

A través de Twitter, Paulo Kablan expresó su malestar por la actitud de Diego Brancatelli en C5N y dejó en claro por qué decidió irse del programa tras la discusión.

“¿Por qué no estuve al aire en el último bloque en C5N? Por respeto al canal y a los compañeros”, aseguró.

“No puedo tolerar una falta de respeto de cualquier maleducado sin preparación”, tuiteó Kablan.

Luego, en diálogo con el portal de Laura Ubfal, el periodista sumó: “Le tengo un aprecio personal (a Brancatelli), pero empezó con nosotros y discute el policial... Podés opinar, pero no cuestionar la información, y fue en el último bloque que le dije: ‘Mirá, vos no podés estar discutiendo la información’, y me fui”.

