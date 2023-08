El pedido de disculpas público de Fabián Doman a los pueblos originarios tras el polémico móvil

Fabián Doman hizo un pedido de disculpas público a los pueblos originarios en “Bien de Mañana” (Eltrece), donde se desató la polémica. El conductor habló al inicio del ciclo y fue escueto a la hora de referirse a la situación que lo llevó a ser tendencia en las redes y en diferentes programas.

Tras el repudio y los debates que desató la nota que le hicieron a dos miembros de los pueblos originarios, situación por la que se registraron más de mil denuncias en el Inadi, el conductor se refirió a la polémica.

“Fueron entrevistadas muchas persona en ese móvil, pero hubo dos que se sintieron mal. No hacemos nosotros un programa para incomodar a nadie, de manera tal que a todos aquellos partícipes o no partícipes de ese móvil que se hayan sentido mal o incomunicados les queremos pedir disculpas”, dijo Doman.

“Creo que es lo que corresponde, porque la idea nuestra no es hacer un programa que provoque que nadie se sienta incómodo”, agregó sin hacer mención específica a la pareja que se sintieron ofendidos por él y parte de su equipo de trabajo.

“Reitero, haya sido partícipe de ese momento o no del programa. Haya estado allí o no en el subterráneo, donde todo sucedió. Creo que correspondía decir esto, además lo quería hacer de entrada para que no haya ningún tipo de especulación”, cerró el periodista y retomó la agenda de temas del día.

Así fue la polémica nota de Fabián Doman y su equipo a una pareja de los pueblos originarios

Fabián Domán realizó una entrevista a una pareja de los pueblos originarios que viajaba en la línea D del Subte, en ciudad de Buenos Aires. Pero la misma derivó en un desafotunado capítulo de enojo, que más tarde se volvió una cadena de repudios hacia el conductor a quien tildaron de “dscriminador” y “burlón”.

La ola de repudios en las redes sociales derivó a una reacción del Inadi y la Defensoría del Público, que advirtieron que el reportaje de Domán resultó “banalizador” y reclamaron “un trato respetuoso y sin distinciones para aportar al diálogo intercultural y plural en el país”.

Los entrevistados, a su turno, afirmaron que las preguntas que se les hicieron tuvieron un “tono peyorativo y discriminatorio” y que están “acostumbrados a este tipo de discriminaciones”, según detalló Télam.

Fabián Domán se enojó con un matrimonio de pueblo originario y les cortó abruptamente la entrevista.

La entrevista fue realizada durante la mañana del jueves dentro de un subte de Buenos Aires por una movilera del programa llamado “Bien de mañana”, el cual conduce Fabián Doman, junto a diversos panelistas que se encontraban en piso, a la hora del móvil.

El matrimonio está formado por Kantuta Killa y Wari Rimachi, “abuelos” de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Ambos fueron abordados por la movilera mientras viajaban en la Línea D del subte porteño.

“Íbamos en el subte y esta señorita notera y el camarógrafo nos empiezan a hacer preguntas sorpresivamente. Saludamos en quechua y después tradujimos, pero no hubo tiempo para hacer esta traducción porque empezaron a reírse y a hablar en tono peyorativo, diciéndonos: - a ver cómo es la lengua del indio originario”, dijo a Télam Kantuta Killa, abogada de profesión y jubilada como oficial de un juzgado nacional donde ejerció durante 30 años.

“Mi esposo habló de lo que es el buen vivir diciendo que es no robar, no mentir, no engañar. Son principios de nuestro pueblo. Y ahí dijeron: ´bueno, qué opinan de este programa´, y mi esposo dijo que le parecía que no estaba bien, que tenían que renovarse y que esta cultura, este respeto, había que enseñárselos a los chicos en el colegio”, agregó la mujer.

Luego, la movilera les consultó de qué querían hablar y Kantuta sugirió sobre el Tercer Malón de la Paz. La notera preguntó: “¿el tercer Malón de la Paz, vienen a traer paz?”.

La abogada asintió y agregó que cuando empezó a hablar sobre eso “me taparon la boca con otra pregunta para que no me exprese y aparte, desde el piso, (desde los estudios del canal) ya estaban diciendo un montón de cosas altamente irrespetuosas, de bullying, discriminatorias”, completó.

Luego fueron consultados por su voto. “¿Usted votó?”, les consultaron. “Le digo que sí, claro que voté pero no tengo por qué decírselo, no se lo voy a decir. Y se rieron”, explicó en diálogo con Télam.

Fabián Domán se enojó con un matrimonio de pueblo originario y les cortó abruptamente la entrevista.

“El tema de votar y de que el voto es secreto no es para reirse porque estamos definiendo el destino de un país. Ellos tratan con esa forma graciosa de dirigir la conversación hacia lo que ellos quieren, para imponer su idea, para reírse de los que pensamos. Fue toda una escena discriminatoria”, aseveró Kantuta Killa. Fue entonces que Doman cortó abruptamente el móvil con la frase: “No me van a venir a dar clase de moral”.

Los dos integrantes de la pareja afirmaron sentirse “sorprendidos”, y aclararon que “no es solamente la notera que es así, sino un sector de la población que lamentablemente no comprende que hay un otro diferente, que hay pueblos preexistentes con distintos códigos, distintas formas de ser y distintos intereses. Aún así, aunque tenemos distintos valores y principios, creencias o intereses, nosotros les respetamos y en ningún momento nos dirigimos de ese modo con ellos ni estamos riéndonos como como ellos se ríen de nosotros”.

Kantuta y Wari integran el Consejo de Amautas indígenas del Tawantinsuyu de Argentina y el Cosindia (Consejo de Sanadores indígenas de Argentina), entre otras organizaciones. Además, forman parte del centro cultural Waka Luna, de Villa Martelli, donde dan talleres lengua quechua, de instrumentos andinos, cursos de medicina ancestral indígena, y ofician ceremonias ancestrales.

Fabián Domán se enojó con un matrimonio de pueblo originario y les cortó abruptamente la entrevista.

Seguí leyendo