Estrenos de cine: ¿qué películas llegan este jueves 17 de agosto a las salas de Mendoza?

“Blue Beetle”, “Tortugas ninja” y “La uruguaya” son las novedades de este jueves en las multisalas.

¿De qué trata “Blue Beetle”?

Resaltar la unión familiar latina en momentos de crisis es el objetivo de “Blue Beetle” (“Escarabajo azul”), la primera película de un superhéroe de DC Comics dirigida por un puertorriqueño, Ángel Manuel Soto, según dijo a Efe el propio director cerca de su estreno.

“Blue Beetle” se estrena este 17 de agosto, marcando el regreso de un largometraje de Soto a la pantalla, después de “Charm City Kings” (2020).

El filme relata la historia de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), quien, tras graduarse en la universidad, enfrenta un conflicto económico por la clausura de un negocio de su padre, anécdota casi similar a la que vivió Soto durante la preproducción cuando su progenitor enfermó.

Estas vivencias, entre otras, fueron las que Soto y el escritor de “Blue Beetle”, Gareth Dunnet-Alcocer, lograron conectar para crear el guión de la película y exponer, además, algunas de las dificultades y vivencias de las familias hispanas.

Esta presencia familiar marca una “diferencia” con otras películas de superhéroes que, según Soto, “guardan el secreto de su familia y siempre aparecen bien solitarios”.

Imágenes de "Blue Beetle".

“Nuestra familia está metida en todo... y queríamos que eso fuera la fuerza de la película”, sostuvo Soto, de 40 años.

Tanto para el director como para Dunnet-Alcocer, cada miembro de la familia “es un pilar en tu vida”: “Forma parte de ese fundamento de quien tú eres”, agregó. “Y queríamos que este superhéroe tuviera esos elementos, donde cada uno de sus familiares tiene un arco heroico, no solamente en la historia de la película; tiene una importancia tanto emocional como filosófica que construyen a este superhéroe que tanto necesitamos”, detalló.

El momento crucial de “Blue Beetle” ocurre cuando Reyes va buscando trabajo para ayudar a su familia y se presenta en la empresa de Victoria Kord, papel interpretado por la veterana actriz estadounidense Susan Sarandon. Luego, Reyes conoce a la hija de Victoria Kord, Jenny Kord (Bruna Marquezine), quien le ofrece empleo en la compañía, a la cual acude posteriormente.

Ese día, Victoria Kord roba de un despacho de la empresa una pequeña caja que en su interior tiene una pieza en forma de escarabajo y se la entrega a escondidas a Reyes, pidiéndole que no lo abra. Sin embargo, cuando Reyes llega a su casa, rodeado de su familia, abre la caja y, comienza a jugar con el escarabajo azul que lo convierte en el superhéroe “Blue Beetle”.

Esta nueva versión de “Blue Beetle” es la primera película “con un presupuesto bastante sustancial” y considerada un “blockbuster” (éxito en taquillas) para Soto, según aseguró a Efe el propio director.

“Nunca había soñado con esto, todo lo contrario. Mi plan era seguir contando historias, haciendo cine, pero nunca pensaba que hacer una película así de grande era posible en mi vida”, admitió el también director del filme puertorriqueño “La granja”.

Imágenes de "Blue Beetle".

“Todavía lo pienso y se me hace difícil reconciliar esa idea, porque no sé si es un ‘self sabotage’ (obstrucción) que uno se hace de que no la voy a hacer, pero ya que se me da la oportunidad, quizás fue un ‘wake up call’ (despertar) de poder soñar un poquito más grande”, destacó.

La oportunidad para Soto de dirigir “Blue Beetle” surgió después de presentar “Charm City Kings” en el Festival Sundance 2020, cuando uno de los ejecutivos de DC Studios, tras ver la película, se comunicó con él para ofrecerle su ahora nuevo proyecto.

Según confesó, al principio se negó a aceptar la oferta porque no le interesaba dirigir una película de un superhéroe conocido, pero al saber que se trataba de un proyecto sobre “Blue Beetle”, quedó convencido.

¿De qué trata “La uruguaya”?

El desafío de contar una historia que no es propia para una aplaudida directora en su ópera prima fue lo que afrontó Ana García Blaya en “La uruguaya”, cinta que estrena hoy en 52 salas del país y que, en tono de thriller con humor negro, cuenta la “aventura negativa” durante un día de un escritor cuarentón y en crisis en Montevideo, con una joven que le devuelve el ánimo de vivir.

“Es una película sobre el amor y las relaciones. Es lo que a mí más me conmueve. No hay un malo, sino que es la vida la que opera sobre las relaciones. Casi que no me interesa la calentura de dos personas, sino los restos de amor que quedan entre todos”, le explicó la directora a Télam sobre la historia basada en la novela homónima de Pedro Mairal.

La película, además, cuenta con una singular forma de financiamiento: recibió el aporte de 1.961 “socios”, reclutados a través de la web por la comunidad Orsai; la forma 2.0 de pasar la gorra de Hernán Casciari, pero en vez de hacerlo con la obra finalizada, se lo hizo para poder llevarla a cabo.

Fue un aporte “a ciegas”, pero con la garantía que daba la realizadora y su muy bien recibida primera película “Las buenas intenciones”.

"La uruguaya", producida por Hernán Casciari.

“Es una historia ajena, de un escritor varón con un protagonista varón. Dudé al comienzo agarrar una película por encargo, no me sentía directora. Pero mis compañeras y mi compañero me dijeron que ocupe ese espacio. Ahí me animé y pude compartir el proceso con Mairal. Era raro porque manejaba fondos privados, pero con la libertad que te da el Incaa sobre el contenido. Salí a filmar cuando el guión estuvo listo. Fue tan increíble, que esperaba la trampa al final (risas)”, explicó Blaya.

“En mi primera película -comparó la directora- no tenía expectativas, solo la de terminarla. Con eso, estaba contenta. Sentía que la había hecho para mi familia, mis amigos y dos amigos de mi padre. Con esta, me pregunté: ‘¿A ver qué hago con esta historia que a tanta gente le gustó y ya tenía todo en la cabeza?’. Sentí presión, pero tenía todas esas personas que acompañaban y con una red de contactos que facilitaba un montón de cosas, desde locaciones hasta teléfonos. Sí siento la presión en el estreno, que con ‘Las buenas...’ no tuve”.

La uruguaya, película producida por Orsai. (Captura)

Y García Blaya superó la prueba con creces al apropiarse de la historia de Lucas Pereyra (Sebastián Arzeno) y la joven Magalí Guerra (Fiorella Bottaioli) , quien lo encandila en una noche de playa, un verano, para luego encontrarse en Montevideo para pasar todo el día deambulando y conociéndose. Como si fuera un película de los hermanos Cohen, es la sucesión de malas decisiones las que llevan a este espiral de desventuras en la capital uruguaya. Y, pensando en los directores de “Fargo”, García Blaya también hace uso del humor negro para descontracturar a un impecable Lucas Pereyra.

“Costó un montón el tono, lo encontré en la isla de edición. Yo siempre digo que ese es mi lugar, es donde corrijo todas mis cagadas (risas), donde meto imágenes hasta de YouTube, si colaboran con la narración”, confiesa.

¿De qué trata “Tortugas Ninja: Caos mutante”?

Después de años, estos hermanos se propusieron ganarse los corazones de la gente y ser aceptados como adolescentes normales realizando actos heroicos. Su nueva amiga April O’Neil ayudará a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen.

Dirección de Jeff Rowe y Kyler Spears. Voces originales de Jackie Chan, Ice Cube, Seth Rogen, John Cena, Paul Rudd, Maya Rudolph.