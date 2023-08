Gal Gadot reveló que su película favorita es argentina y que le gustaría trabajar con Damián Szifrón

El cine argentino crece a pasos agigantados y es, cada vez, más reconocido en diferentes partes del mundo. Ya sea por su participación en festivales internacionales de cine o por los galardones y elogios que reciben, films como “Argentina, 1985″, “Relatos Salvajes” y “El Secreto de sus Ojos” dejaron su marca y se impusieron en pantallas de múltiples países. Gracias a este impacto, la famosa actriz Gal Gadot, admitió que le encantaría trabajar con Damián Szifron y sorprendió al asegurar que una de sus películas favoritas es de este director.

“Agente Stone” es la producción más reciente de la modelo israelí que ya se encuentra en el top 10 de los más vistos en Netflix. En el marco de su promoción, Gadot fue entrevistada por el periodista de la plataforma, Agustín Eme y lo asombró gratamente con un dato curioso al notar su procedencia argentina.

“¿Sabías que una de mis películas favoritas es una argentina?”, le soltó la Mujer Maravilla al desprevenido interlocutor. Emocionado y sorprendido, le preguntó a cuál se refería, ante lo que la actriz respondió: “Wild Tales (Relatos salvajes, en inglés)” y agregó “Buenísima”.

Sin embargo, las impactantes declaraciones de Gadot no terminaron allí, ya que a los pocos segundos reveló: “Damián, me encantaría trabajar con vos”. El entrevistador, con entusiasmo y sin desaprovechar la oportunidad le mandó un mensaje al director de “Misántropo” y advirtió que su “misión personal va a ser hablar con Damián Szifrón para que puedan hacer una película juntos”.

En las redes, especialmente en la plataforma de Elon Musk, el video no tardó en viralizarse y los internautas ya comenzaron a soñar con una posible aparición de Gadot en la futura cinta de “Los Simuladores”, que comenzaría su produción en estos meses y tiene como fecha de estreno el 2024.

Furor por “Relatos Salvajes” en Hollywood

Lo curioso, es que Gal Gadot no es la primera actriz internacional que demostró interés por la película de 2014 protagonizada por queridas figuras como Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Érica Rivas y Oscar Martínez. Y es que, en julio del año pasado, Erin Moriarty recomendó la cinta nacional durante un video de Youtube.

2014. Damián Szifrón en Córdoba presentando 'Relatos salvajes'.

Moriarty es conocida por interpretar a Starlight en la serie de ficción de Prime Video “The Boys”. En aquella ocasión, se encontraba junto a su compañera de elenco, Karen Fukuhara, cuando un seguidor les pidió una recomendación de películas para ver por la noche,

“La que te puedo recomendar es una película extranjera que no puedo sacarme de la cabeza. Es divertida, pero no es densa, aunque a algunos no les gustan los subtítulos. Se trata de la película argentina Relatos Salvajes”, comenzó la actriz de 29 años.

“Es tan divertida, sexy y salvaje, como extravagante y asombrosa. Es una de mis películas favoritas de la última década”, concluyó.

