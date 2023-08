Furor por Barbie: más de 123.000 mendocinos ya vieron la película

El fenómeno Barbie sigue siendo sacudiendo las salas de cine mendocinas. No sólo convoca a espectadores sino que se sostiene todo el “folclore” en torno a la película. Desde su estreno, el 20 de julio, y hasta el último fin de semana, más de 123.000 personas la vieron en la provincia.

La producción de la directora Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ha batido récords calificados como históricos, según sostienen en las salas de cine locales. A nivel nacional, hasta el 31 de julio se habían vendido casi 2,5 millones de entradas. En esos 12 días de exhibición, “Barbie” se posicionó como la estrella del mes, ya que fue la película con más ventas sobre 7.449.822 vendidas durante esos 31 días en los cines argentinos, según detalla la consultora Ultracine.

Según se destaca, ninguna película había alcanzado tan rápido la marca del millón de espectadores desde 2019. Y le llevó sólo cuatro días. Tampoco los dos millones de espectadores, que alcanzó en 10 días.

“Es una de las mejores películas de la historia”, aseguró a Los Andes Diego Bachiller, gerente comercial de Cinépolis Argentina. Resaltó que en julio fue la número uno y superó los 100.000 tickets.

“Barbie es una de las películas que está en el top de la historia de los últimos 20 años, que es desde que se tienen datos (desde 1997)”, apuntó. Bachiller tamnbién informó que desde que se estrenó hasta el pasado fin de semana en Mendoza, el film había vendido 123.430 entradas.

Gran expectativa

La preventa fue un éxito en los distintos cines que tiene la provincia. Ir a ver la película ha incluido una especie de “folclore”. Es que ya desde antes del estreno se había posicionado una noción del vestuario necesario para ir al tan esperado momento.

Así, el estilo “Barbiecore” se instaló con fuerza. Se trata de un código de vestimenta en tonos rosados, fiel al estilo del personaje, basado en la hiperfeminidad con un toque cursi, tal cual se lo describe. Además, diversas instancias y espacios se han teñido de color rosa.

Una ola rosa solidaria se unió al estreno de Barbie en Maipú. Foto: Prensa Maipú

El día del estreno, si se buscaba algo asociado con Barbie en Google saltaban estrellitas rosadas. Para sacar la entrada, Cinemark ofrece una página especial, obviamente de ese color, tal cual relató Valentina (21): “La página online para la compra de entradas estaba rediseñada exclusivamente para la película, con temática rosada, y cuando fui, había muchísima gente, de todas las edades, bastante diversidad y la mayoría estaba vestida de rosa o llevaban una prenda de ese color. Los que no lo hacían era una minoría”. En tanto, la mayor afluencia de público se dirigía a esa película.

“Me sorprendió ver tan lleno el cine, hacía bastante que no pasaba. Eso fue lindo. No lo veía así desde Avatar 2. Es más, la ocasión en la que más me shockeó fue cuando fui a ver ‘The Whale’, una película ganadora de premios y reconocida, pero la sala se encontraba vacía. Éramos sólo dos parejas”, agregó la joven mendocina.

Aunque reconoció que no es fanática del personaje. “La fui a ver porque tenía un reparto excelente que llamó mi atención al instante y porque me encanta la directora, ya que es una de mis favoritas. Además de que venía siguiendo la producción de la película desde hacía mucho tiempo. A su vez, tanta polémica genera un interés y curiosidad por verla, agregado a la cantidad de publicidad que le hicieron”, explicó Valentina.

Una vez pasada la experiencia vino la evaluación. “Me gustó la película, aunque el final a mí me dejó un poco que desear. A su vez, si bien cumplió las expectativas, esperaba que se explotara el potencial de la película para otro fin, como una crítica constructiva a todo lo que representa Barbie o, en todo caso, contradecir la mirada que la sociedad tiene de todo lo que implica. Se queda en que es una película buena y entretenida para pasar un buen momento, es divertida”, sentenció.

Otra fue la situación de Tamara (18): “Fui porque me hacía ilusión ir a ver Barbie, ha sido una de las películas que más vi en mi infancia, entonces verla como en live action se me hacía como ¡wow! y más sabiendo que no iba a ser una típica película infantil”.

Ella sí armó su outfit rosado para la ocasión. “Se me hizo una película bastante entretenida y realmente se capta lo que es Barbie en la actualidad. Se demuestra que realmente Barbie ha sido, en general, cuestionada como un mal modelo, diciendo que el estereotipo de Barbie es este. Y lo que muestra la película es que Barbie y las mujeres podemos hacer un montón de cosas”, analizó la adolescente.

También catalogó el final con un “más o menos” a partir de un diálogo entre Barbie y otro personaje. “Me pareció medio vacío, como que le faltó algo”, describió.

Apuestas fuertes

Según refieren en el sector, la afluencia de público depende de las propuestas y este año se han presentado diversas películas convocantes o que han dejado tela para cortar.

Oppenheimer, un film que también ha dado mucho que hablar, ha quedado bastante más lejos y desde que se estrenó, justamente el mismo día, vendió en Mendoza 34.321 entradas.

“A Oppenheimer desde que estrenó le fue muy bien, es una película que va a seguir mucho porque tiene muy buen boca a boca y, cuando sucede, hace que dure muchas semanas en cartelera”, consideró Diego Bachiller.

Margot Robbie y Rylan Gosling en la película Barbie.

PEl gerente de Cinépolis Argentina calculó que Barbie aún estará en cartelera y arriesgó a suponer que, cuando termine, va a estar entre las 15 películas que más vendieron en Argentina. Según estiman en el sector, se encamina a ser la película más vista del año. “La última gran noticia había sido Super Mario Bros. Fue en mayo e hizo que fuera un mes mucho mejor a las expectativas”, mencionó Bachiller al ser consultado sobre cuál había sido uno de los últimos grandes hitos y así poder tomar noción de la magnitud de la película de Gerwig.

El film de Mario llegó a vender 2.948.000 tickets, mientras que a nivel nacional hasta el último fin de semana, Barbie llevaba 2.941.000. Esos 7.000 tickets de diferencia podría lograrlos en un par de días y así quedar con la película más taquillera del año en Argentina.

Todos subidos a la revolución rosada

Como suele suceder con este tipo de fenómenos, atraviesan situaciones ajenas a su origen. Incluso muchos se suben a la ola de Barbie y aprovechan que se haya instalado de manera pública para explotar el momento de fama.

Un spot del peronismo local aprovechó la movida para sumarla a la campaña a gobernador ante la cercanía con las elecciones generales locales.

Instagram Visit Argentina

En un spot propusieron tres tipos de Ken, en el que por supuesto, la propuesta más tentadora la ofrecen sus apuestas. Y de paso, para no dejar fuera al gobernador de la provincia,( y al partido que representa) Rodolfo Suárez no se quedó sin su propio Ken.

En el muro de Instagram de TiempodevalientesMZA, un espacio vinculado al candidato a vicegobernador del partido, Lucas Ilardo invitaron: “Elige tu Ken preferido para gobernar Mendoza”. La oferta incluye tres alternativas; entre ellas, el Ken Reposera, con una increíble similitud con el actual mandatario, es el que queda peor parado. “Con el mejor bronceado y el más vago de todos”, anuncia. Además, la oferta completa incluye un “portaretrato con amigo Cornejo”.

Luego se presenta a “Omar el Bueno”, en referencia al candidato a gobernador del espacio, Omar Parisi. Se lo describe como “Ken gobernador de las viviendas” y finalmente el “Ken vicegobernador”, asociado a quien se propone para secundar al anterior, Lucas Ilardo.

La “Barbiemanía” también se usó para la promoción turística. Luego de que Mar del Plata lanzase una campaña con el destino con una serie de fotos de la muñeca en distintos lugares emblemáticos de la ciudad, la cuenta Visit Argentina lanzó una campaña del mismo estilo que muestra a Barbie en diferentes provincias. Allí, aparece en viñedos en Mendoza, con una copa en la mano, disfrutando un vino con Ken y la cordillera de fondo.

Canal 9 de Mendoza no quiso quedarse afuera y se sumó a la propuesta de ver cómo serían los conductores si fueran un juguete de esa línea. Así, a través de la página web BaiRBIE.me se pudo ver la nueva versión de Daniela Galván, Chico Bazzali, Goga. Luciana Campigoto, Coco Gras, Majo Pérez Comalini, entre otros.

Con el éxito de la película, el comercio no tardó en explotar sus potencialidades en todo el mundo por lo que surgieron todo tipo de productos como bazar e indumentaria. El extremo quizás sucedió en El Salvador donde una funeraria lanzó un ataúd de Barbie.

En las redes sociales, apareció un video en el que se muestra un ataúd de color rosa, inspirado en una escena de la icónica muñeca de Mattel.